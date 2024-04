Pablo Larrea, de borrón en borrón en el Real Murcia

[object Object]

No hay semana que no se le acumulen las bajas al Real Murcia. Además de Pablo Larrea, que no podrá jugar en Algeciras por su expulsión contra el Recreativo Granada, Pablo Alfaro tampoco podrá contar con José Ángel Carrillo para el encuentro del próximo domingo (20.00 horas). El delantero, suplente en Nueva Condomina, vio amarilla en los últimos minutos del partido y al sumar cinco tarjetas, tendrá que cumplir ciclo. A las dos ausencias por sanción, el Real Murcia también está atento a los problemas físicos que arrastran Loren Burón e Isi Gómez. El primero ya se perdió el último choque y el segundo, pese a entrar en el once titular, tuvo que ser sustituido al descanso. Habrá que ver si ambos pueden estar en Algeciras.