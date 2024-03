El Burgos, sin dos victorias consecutivas esta temporada

El Burgos ganó hace una semana al Sporting de Gijón, por lo que, mirando las estadísticas, este sábado no le tocaría triunfo a los de Bolo, que en toda la temporada han logrado encadenar dos victorias de forma consecutiva. Y ese dato negativo intentará el Cartagena que siga en vigor tras el partido de mañana en El Plantío.

Porque mientras que los albinegros quieren volver a sumar de tres después del pinchazo contra el Elche en el Cartagonova (0-1), los de Bolo, que llegan de ganar en al Sporting, buscan por fin ser capaces de encadenar dos victorias de forma consecutiva, algo que no han conseguido hasta el momento. Esa irregularidad hace además que no acaben de sumarse a los equipos de play off. Ahora mismo tienen el sexto puesto a solo 1 punto. El FC Cartagena, en contra, batalla para escaparse de la zona baja, aumentando su colchón de puntos sobre el descenso.