Era casi un secreto a voces. Rodri Ríos llevaba pidiendo salir del Real Murcia desde el inicio de la ventana invernal y esta tarde se ha concretado su marcha hacia la AD Ceuta. El ambiente enrarecido dentro del vestuario murcianista saltó a la luz tras la publicación por parte de este diario de la trifulca en el descanso del encuentro en Melilla y la situación escaló hasta la decisión de apartar al futbolista en el entrenamiento del pasado miércoles. Con un breve comunicado despide el Real Murcia a Rodri Ríos tras 20 partidos oficiales con el equipo, 12 como titular y 6 meses en los que ha anotado 4 goles.

El delantero de 34 años no ha tenido un paso satisfactorio por Nueva Condomina. Llegó como una garantía de gol, pero no ha aportado lo que se esperaba de él. El máximo goleador de Primera RFEF de la campaña pasada no se adaptó al cuadro murcianista y las últimas circunstancias dentro de la caseta parecen haberle salpicado por completo. Apartado del equipo tras la discusión en Melilla, Ríos deja su hueco sin cumplir con las expectativas.

En el Ceuta, donde se consagró como el mejor goleador de la categoría, lo han recibido con los brazos abiertos en su regreso. "Vuelta a casa del 9 del área. Su trayectoria como delantero caballa hace redundante cualquier tipo de presentación. De vital importancia para lograr la histórica salvación la anterior temporada, la vuelta a casa de Rodri es sinónimo de ilusión y ambición", dicta el comunicado de los ceutíes, mucho más cariñoso que el del conjunto grana.

Se marcha Rodri Ríos después de sólo seis meses en la entidad murcianista con un pobre bagaje de 4 goles en 1165 minutos repartidos en 20 encuentros. En su puesto debe buscar el Murcia una alternativa que compita con José Ángel Carrillo para la punta del ataque, donde residen muchas de las esperanzas de resurrección del equipo.