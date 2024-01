Las cosas en Nueva Condomina van despacio. Las victorias no llegan. Tampoco los fichajes. Y la toma de decisiones siempre tarda más de la cuenta. Ha vuelto a suceder esta semana en un Real Murcia completamente desbordado y que está pagando la dependencia absoluta de Felipe Moreno, pese a que el presidente murcianista, por sus negocios, está más semanas fuera que dentro.

Aunque el domingo, en el descanso del duelo en Melilla -tal y como publicó ayer este diario-, se produjo una gran bronca dentro del vestuario, en la que hubo más que palabras, hasta tres días han tenido que transcurrir para que el club tome cartas en el asunto.

Con la plantilla regresando a los entrenamientos tras su día de descanso -nada pasó en la sesión del lunes-, desde Nueva Condomina dieron la orden de que Rodri Ríos quedase apartado del grupo, siendo el gran castigado de la bronca vivida en el descanso del duelo en el Álvarez Claro.

Así, desde el Real Murcia se acelera la salida de un futbolista que lleva desde el principio del mercado pidiendo rescindir su contrato para marcharse al Ceuta. Pese a ello, hace una semana, Javier Recio, director deportivo, no dudaba en afirmar que «seguirá siendo jugador del Real Murcia hasta final de temporada».

Contaba Javier Recio con Rodri Ríos y también lo hizo Alfaro, incluyéndolo en una convocatoria en la que Guarrotxena, en una situación parecida a la del soriano, no estaba. Incluso jugó de titular en Melilla, intentando dar sensación de normalidad pese al conflicto.

Esa normalidad ha estallado por los aires en los últimos días. Aunque el gran señalado es Ríos, que no va a continuar en el equipo, la crisis que hay en la caseta es mucho mayor, yes que ahora mismo el vestuario está completamente roto, con jugadores divididos en varios grupos y que no quieren ni compartir espacios.

Con tal incendio, el Real Murcia, que se negaba a dejar salir a Ríos, ha tenido que dar un volantazo. Coincidiendo con la vuelta de Felipe Moreno a Murcia -la pasada semana estuvo de negocios en América-, el presidente grana se ha visto obligado a tomar medidas con el objetivo de rebajar una situación que se ha ido de las manos.

Rodri Ríos ya no entrena con sus compañeros. Lo hace al margen. Una situación parecida viven Zalaya y Sergio Santos, dos de los futbolistas con los que Alfaro no cuenta pero que no acaban de cerrar su salida.

También tendrá que remangarse el presidente para apagar los fuegos generados por Alfaro, que ha alterado los ánimos de algunos futbolistas, a los que el domingo castigó a estar 90 minutos en el banquillo, apostando para los cambios por dos futbolistas del filial.

Pendientes de Carrillo

Veremos qué sucede el próximo domingo, cuando el Real Murcia reciba al Atlético Baleares en un duelo vital para no meterse de lleno en la lucha por el descenso. Habrá que esperar a ver si José Ángel Carrillo se recupera de los problemas físicos que le impidieron estar en Melilla, lo que parece difícil. Si el delantero murciano no llega a tiempo, los granas tendrán un problema gordo, porque las alternativas en ataque se reduce prácticamente a cero. Con Rodri Ríos apartado y Guarrotxena también con un pie fuera, la única opción sería la de Álex Rubio, pero el ex del Muleño no entra para nada en los planes de Alfaro, como ya se ha demostrado.

Y si no son pocos los problemas, al Real Murcia también se le está atragantando y mucho el mercado invernal. Cuando ya se ha agotado la mitad de esta ventana, solo un fichaje ha llegado a NC. Hace una semana se confirmaba la contratación de Enol Coto, una pieza llamada a ser secundaria. Pero, pese a las ofertas lanzadas a varios futbolistas, en el resto de negociaciones se están cayendo, recibiendo los granas varios ‘noes’.