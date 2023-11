Málaga ya tiene a la gran estrella de la Copa Davis 2023: Novak Djokovic. El tenista serbio aterrizó esta tarde de lunes en el aeropuerto de la Costa del Sol para comenzar a preparar el estreno que tendrá lugar con su selección ante Gran Bretaña, en lo que se espera que sea la gran eliminatoria de los cuartos de final de la competición. De hecho, el regreso a Málaga del número 1 del ranking ATP y reciente campeón de la Copa de Maestros, tras superar a Jannik Sinner en la gran final, ha sido el gran atractivo para que el Palacio de los Deportes Martín Carpena acoja su primer lleno en la eliminatoria Serbia-Gran Bretaña del próximo jueves.

El tenista llega a Málaga tras coronar un 2023 casi perfecto, sobre todo una segunda mitad de año donde ha brillado y a la que quiere ahora añadir ahora la joya de la corona: la Copa Davis con su selección. Lo cierto es que el serbio va a jugar, por lo menos el jueves, en un estado de forma envidiable. Recibió el susto durante la fase de grupos de Sinner, que en cierta manera alteró la tranquilidad de su clasificación en la Copa de Maestros, pero cuando tuvo que cumplir zarandeó a la hora de la verdad a Carlos Alcaraz en semifinales y al italiano en la gran final.

Djokovic se ha convertido en el Maestro del tenis por séptima vez, superando así a Roger Federer. No obstante, ha sido simplemente la consecuencia al trabajo de todo un año. Ha conquistado tres Grand Slams en 2023: Open de Australia, Roland Garros y US Open. Y compitió en la final por el cuarto, pero un Alcaraz aún fresco logró alzarse con el título sobre la hierba británica de Wimbledon.

Ambición de ganarlo todo

La respuesta a por qué está en la Copa Davis de Málaga es muy clara: quiere ganarlo todo y en una parte muy especial de él entra competir representando a su selección. Un espejo muy claro son sus últimas declaraciones de cara al 2024: "Puedo ganar cuatro Grand Slam y un oro olímpico", explicó sobre su presencia en los Juegos de París el próximo verano. "Siempre tengo las mayores ambiciones y objetivos".

Además, estará en la Costa del Sol en un momento en el que agranda aún más su leyenda. Djokovic jugará en el Martín Carpena con 400 semanas a sus espaldas como número 1 del ránking ATP en diferentes períodos de su carrera, un objetivo que se le escapó al tenista murciano en los últimos torneos. "Es un logro bastante bueno, 400 semanas en el número uno nunca se había logrado en la historia. Alguien lo romperá, pero esperemos que permanezca aquí por mucho tiempo", afirmó sobre su récord.

La 'espinita' con la Davis

Así que, para completar su gesta, llega a Málaga con un reto: volver a conquistar la Copa Davis con su país. No lo hace desde el año 2010, por lo que ahora se presenta una gran oportunidad para hacerlo. Primero tendrá que batir a una Gran Bretaña liderada por Cameron Norrie tras la baja de última hora de Andy Murray, que no llegará a tiempo para el jueves, tras sufrir una lesión menor en el hombro en un entrenamiento", informaba el periódico británico The Times.

Es posible que después, el serbio tenga que volver a verse las caras con Jannik Sinner. Sin embargo, lo que está claro es que pondrá la magia en el Carpena con el deseo de cerrar el 2023 con un nuevo título.