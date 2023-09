El Lorca Deportiva suma 6 de 6 en este inicio liguero tras el triunfo, merecido pero poco espectacular, ante el Plus Ultra (0-1). A los de Jorge Perona les tocaba sacar el mono de trabajo, y también cumplió en ese aspecto con creces un equipo que aspira a todo.

El cuadro lorquinista gozó de una superioridad que no se reflejó en ocasiones de gol, tan solo Baró estuvo cerca de adelantar a los suyos en la primera mitad con un cabezazo. El Plus Ultra, por su parte, se presentó en el partido con un 4-4-2 muy claro intentando potenciar a sus dos puntas, Marcos Legaz y Nico Carrasco, sin lugar a dudas los futbolistas más desequilibrantes del conjunto capitalino . El ex futbolista de la cantera madridista tuvo el 1-0 a mitad del primer tiempo, pero el zapatazo del argentino se encontró con una estirada espectacular de Arco. En ese tramo de encuentro, los de Cholo supieron estirarse y provocaron los minutos de más incomodidad al cuadro de la ciudad del sol.

El tanto llegó en el segundo periodo tras en una gran jugada por banda derecha, perfil que los visitantes detectaron que podían hacer daño, ya que los dos ataques previos fueron por la misma zona. Fran Bertomeu entró como cuchillo en mantequilla por ese lado y le cedió el balón a Solsona, que de primeras hacía el tanto que a la postre sería definitivo.

Los de Cholo nunca le perdieron la cara al partido y lo intentaron con más corazón que cabeza. No hubo ocasiones claras en los intentos a la desesperada de los locales, y finalmente el resultado ya no se movería, para alegría lorquina.