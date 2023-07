Arturo Molina hizo las maletas en verano de 2016. El futbolista criado en la cantera del Real Murcia y que tenía contrato en vigor con los granas se marchaba cedido al Levante. Tenía 20 años cuando se embarcó en su primera experiencia fuera de la Región. Seis años después, el de Abarán no ha dudado en atender la llamada de su ex. No solo eso. Seis años después, Real Murcia y Arturo Molina se han dado una nueva oportunidad.

Fue el primer fichaje de los murcianistas para la temporada 23-24. Pero no fue hasta ayer cuando Arturo Molina compareció ante los medios para ser presentado de forma oficial. Y en esa puesta de largo, en la que estuvo acompañado por Javier Recio, el de Abarán señalaba que era «el momento perfecto para volver». No solo eso. El centrocampista también dijo que vive «su momento ideal», remarcando la experiencia que ha acumulado en estos años fuera de la Región, en los que ha jugado en equipos como el Levante B, el Castellón, el Fuenlabrada y el Racing de Santander. Con estos últimos participaba en el ascenso a Segunda y formaba parte de la plantilla que consiguió permanecer en el fútbol profesional. Ahora, «con la rabia» de no haber podido hacer más en Segunda «por las lesiones», Arturo ha dado un paso atrás, bajando a Primera RFEF, para volver a sumar otro ascenso, en esta ocasión con el equipo en el que se formó. Remarcando una y otra vez «el proyecto ambicioso» que están construyendo los granas, y que fue determinante para que aceptase la propuesta de Recio, el atacante murciano destacaba que «cuando subí al primer equipo y renové por cuatro años, mi idea siempre fue quedarme en Murcia, pero al final me marché cedido. Ahora era el momento perfecto para volver, porque tengo la experiencia y he vivido cosas importantes. Además, estoy en mi momento ideal». Recordando el descenso a Segunda RFEF que vivió «desde fuera», Arturo considera que el club ahora está en otra etapa, destacando «la seriedad del proyecto» y la base de jugadores que hay del pasado curso. «La gente tiene ganas de subirse al barco y hay ganas e ilusión». Al ser cuestionado por las diferencias entre el Arturo que salía hace seis años y el que ha vuelto, el de Abarán decía que «la esencia de un jugador siempre es la misma, pero ahora tengo más experiencia y sé llevar mejor los momentos difíciles de los partidos. Ahora sé competir en diferentes escenarios». Arturo coincidirá en el Real Murcia con Pedro León, que ya fue su compañero en el Fuenlabrada. Sobre el muleño dijo que «es un espejo en el que mirarse» , pero también dejó claro que «no quiero que me comparen». «Yo vengo a hacer mi trabajo y a ayudar al equipo» indicaba en el acto de su presentación.