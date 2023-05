Al contrario de la temporada pasada, donde el murciano Carlos Alcaraz Garfia acudió directamente a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se juega en hierba, este año sí que jugará un torneo antes para prepararse para la cita de Londres.

El jugador que entrena Juan Carlos Ferrero quiere preparar más concienzudamente el torneo que se disputará en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Y para ello ha elegido el Cinch Championships que se jugará en el The Queen's Club-Wimbledon del 19 al 25 de junio. Se trata de un ATP 500 donde ya se ha inscrito y donde se encontrará con Holger Rune, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Cameron Norrie, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Alejandro Davidovich Fokina, Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Sebastian Korda y Bernabé Zapata Miralles. Por tanto, tres de los 'top 10' de la actualidad estarán en un torneo que en 2019 y 2017 tuvo un campeón español, Feliciano López, y que ha ganado de forma consecutiva en los dos últimos años Matteo Berrettini. También tiene Queen's en su palmarés Rafa Nadal, quien lo conquistó en 2008, el mismo año en el que ganó Wimbledon en una final épica contra Roger Federer.

Carlos Alcaraz llegó en 2022 hasta los octavos de final de Wimbledon, donde cayó derrotado ante el alemán Jannik Sinner. Antes había ganado a Oscar Otte, Tallon Griekspoor y Jan-Lennard Struff

Hoy, sorteo de Roland Garros

Antes de Wimbledon, el gran desafío de Carlos Alcaraz será Roland Garros, donde hoy, a partir de las dos de la tarde, conocerá los rivales que tendrá. En el sorteo se desvelarán muchas incógnitas. En los Grand Slam no están exentos de la primera ronda, como sí ocurre en otros torneos, los cabezas de serie, pero dado el ránking actual, Alcaraz nunca se podría cruzar con Medvedev hasta una hipotética final. Sí que podría hacerlo con Novak Djokovic en semifinales, aunque para habrá que esperar a ver qué depara el sorteo. Lo que sí está claro es que el murciano se cruzaría con el serbio o con Casper Ruud, que es el cuarto cabeza de serie, en semifinales.

En los cuartos de final le tocará enfrentarse a uno de los jugadores preclasificados entre el quinto y el octavo puesto, que son Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jannik Sinner y Andrey Rublev.

Asimismo, en octavos de final le tocaría un jugador que esté entre los puestos 13 y 16, que son el polaco Hubert Hurkacz, el británico Cameron Norrie, a quien se midió en las finales este año de Buenos Aires y Río de Janeiro, el croata Borna Coric, el rival al que batió en la final de Madrid, y el estadounidense Tommy Paul, al que eliminó el murciano en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami, en el que fue semifinalista.