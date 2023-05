La Unión Atlético será el equipo que represente a la Región de Murcia en la última eliminatoria que permita el ascenso a Segunda RFEF. Los unionenses ganaron al Lorca Deportiva por la mínima (0-1) en un partido que se decidió en la prórroga gracias al gol de falta de Álex. Fue lo único potable en los 220 minutos que han disputado estos equipos en toda la eliminatoria.

El ambiente fue parecido al que rodeó el partido del equipo lorquino ante el Pulpileño. El de mayor afluencia de espectadores de la temporada con casi media entrada del aforo. Un centenar llegaron desde La Unión. En el equipo lorquino, bajas importantes como Leomar Pinto o Serrano. En La Unión, Santi Arribas. Fue duda hasta última hora Cellou, pero, aunque renqueante, fue de la partida y el más destacado de su equipo mientras tuvo fuerzas.

En los primeros compases del partido, el técnico local, José Luis Acciari sufrió un importante contratiempo, ya que el lateral zurdo, Víctor Oliver, con molestias, dejó su puesto a Fresneda.

En cuando a lo deportivo, desde el pitido inicial, se vio un Lorca sin prisa, con poca propuesta de fútbol, queriendo tener el balón. Por su parte, La Unión tampoco salió presionando. El equipo de Palomeque quería madurar el partido y sobre todo no encajar. Algo que acabó consiguiendo. Una ocasión muy clara la tuvo Cellou en el minuto catorce, cuando tras una buena jugada, se plantó dentro del área y cuando mejor lo tenía se dejó caer intentando que el colegiado señalara penalti, algo que ni fue ni ocurrió. Sorpresa mayúscula en la grada. Lo mejor del Lorca Deportiva, en el aspecto ofensivo lo ofrecía Cellou. La posesión y el dominio lo tenia La Unión, pero las ocasiones eran del Lorca Deportiva. El primer acercamiento digno de mención de La Unión, llegó al filo del descanso donde Josema cayó dentro del área, pero el colegiado estimó que no hubo penalti pese a las insistentes protestas de los unionenses.

Al descanso se llegó sin goles. Fútbol rácano por ambos equipos. A La Unión no le daba tener el balón, para ir por delante en el marcador. Así, imposible pasar a la eliminatoria final. El Lorca necesitó poco para crear tres ocasiones muy claras. Por lo tanto, en el intermedio, mereció ir ganando.

Muy parecido fue el juego de ambos equipos en los primeros minutos del segundo acto. A medida que avanzaba el partido, el miedo a encajar fue subiendo de nivel. Ningún equipo decidía ir al ataque. Y eso que a La Unión, no le valía el empate. Pese a la tensión final, no hubo goles, por lo que hubo de jugar treinta minutos mas. Casi 200 minutos jugados, cero goles. Bastantes jugadores no podían con las botas. Una incógnita lo que iba a deparar la prórroga.

En el descuento del primer tiempo de la prórroga, se adelantó la Unión. El local Juande tocó el balón con la mano. El libre directo cerca de la frontal del área, lo ejecutó a la perfección, Álex, marcando un golazo. No le sentó bien al local Pipi, que fue expulsado por agresión. Dejó a su equipo con diez en el tramo final.