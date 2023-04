El técnico del Real Murcia, Mario Simón, ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Nueva Condomina para analizar el partido del próximo domingo (12.00) frente al Osasuna Promesas. Los pamploneses, que son octavos, vencieron por 1 a 4 en Murcia en su visita de la décima jornada, aunque Simón apunta que no ha preparado el partido como una "venganza", sino como un encuentro ante un gran equipo. "Es un rival que nos puso situaciones complicadas en la primera vuelta pero, ahora, en las últimas seis jornadas, damos importancia al momento en el que nos encontramos. Es el único que nos ha ganado con esa solvencia en el marcador y nos lo va a poner muy difícil. Además tienen la ilusión de meterse en ese grupo de arriba", ha afirmado.

La palabra 'final' resuena en el entorno grana y Simón no rehúye la presión. "Si queremos estar arriba, cada partido es fundamental. Cada victoria es un paso de gigante porque es muy complicado ganar y siempre falla alguien. Todos nos jugamos mucho tanto por arriba como por abajo", ha admitido. No obstante, ha pedido mesura para lograr los objetivos. "Cuando ganamos parece que vamos a ser primeros y cuando perdemos parece que vamos a descender. Creo que hay que tener estabilidad y pensar sólo en el Osasuna. Si no ganamos, es difícil que optemos a cotas mayores. No podemos pensar en los demás y ser nosotros los que fallamos", ha reiterado.

Mario considera el choque como un "enfrentamiento directo" por la capacidad del rival y su situación en la tabla. "Es un equipo que se quiere enganchar y que tiene jugadores para pelear arriba. Es un partido difícil y de seis puntos, como los tres o cuatro que nos quedan contra los equipos de arriba", ha comentado.

Por último, en el apartado de las bajas, el técnico ha desvelado que tiene disponible prácticamente a toda la plantilla. "Joao se está reincorporando al grupo y veremos cómo está en las últimas sesiones. Es la única duda porque los demás están todos disponibles para viajar a Pamplona", ha expresado.