En buena dinámica se enfrenta el FC Cartagena a la Ponferradina y el delantero albinegro, Borja Valle, ha comparecido ante los medios para expresar sus sensaciones antes de visitar por primera vez al equipo en el que se formó con la camiseta del Cartagena. "Estamos en un buen momento. Todos sabemos lo que pasamos hace algunas semanas sin ganar ni hacer goles y fue un bache que hemos sorteado. Ahora necesitamos seguir con la buena dinámica en un partido difícil y especial para mí porque me he criado allí, fui recogepelotas allí y después jugador", ha afirmado.

Ya marcó al equipo de su ciudad en el Cartagonova en la primera jornada y el berciano quiere repetir en un partido que "no es diferente a nivel clasificatorio", por lo que persigue el mismo objetivo. "Un gol siempre te da confianza e ilusión. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y ojalá repetir", ha asegurado.

Más posibilidades tiene ahora que se desempeña con regularidad en la posición de nueve. "Como nueve estoy a gusto, disfruto y me siento peligroso, por lo tanto quiero trabajar para que esto continúe", ha manifestado. El jugador se siente bien independientemente de su lugar en el campo y así lo reitera. "Estoy muy contento, lo llevo diciendo durante todo el año y no es solo ahora por jugar en punta. Solo tengo palabras de agradecimiento en todos los sentidos. Se ha confiado en mí y a pesar de jugar más o menos en según qué momentos, está siendo una temporada muy positiva", ha añadido.

El de Ponferrada espera "un partido dificilísimo" en El Toralín y nadie mejor que él para avisar a su equipo de los peligros del rival. "Los sigo durante todo el año y han cambiado bastante. Tienen las cosas muy claras y no pierden mucho porque dejan pocos espacios y es difícil crearles ocasiones. Su dinámica es complicada y por eso su objetivo es ganarnos", ha expresado.

Por último, Valle ha hablado sobre el objetivo del play off poniendo de manifiesto la ilusión del equipo, pero manteniendo los pies en el suelo. "Somos ambiciosos y sabemos que podemos llegar. La trayectoria del club en los últimos tres años es ascendente y a nosotros nos ilusiona. Es importante no tener presión ni necesidad por conseguirlo, pero sí la ambición. No nos va a valer solo con competir contra los de arriba, sino que tenemos que ganar a equipos como la Ponferradina, Lugo o Mirandés y ser regulares", ha concluido el futbolista del FC Cartagena.