El UCAM Murcia está imparable en este momento de la temporada. Lejos queda ya la desastrosa imagen de principios de temporada, pues los de Jorge Romero han conseguido la regularidad que se le pedía desde principio de temporada al conjunto azuldorado. No han podido empezar mejor el 2023, ya que en seis partidos disputados hasta la fecha, están invictos y han ganado los últimos cuatro de manera consecutiva. Una situación que le ha hecho ser el equipo más en forma del grupo junto al intratable líder, el Antequera, y que le ha hecho instalarse en la tercera posición de la tabla.

El UCAM Murcia tendrá una gran oportunidad para seguir con esa dinámica ascendente ante un Atlético Mancha Real (12.00, Popular TV) en una situación complicada y en un momento delicado en lo deportivo, pues los manchegos han perdido sus últimos tres partidos de forma consecutiva. No están teniendo una temporada sencilla los de Pedro Bolaños, situados en duodécima posición con 25 puntos en 21 partidos que le hacen estar coqueteando con las posiciones de descenso.

Llega herido el Mancha Real al BeSoccer La Condomina, lo que seguramente le haga un rival muy peligroso. «Sabemos que no están en una buena dinámica y veremos a ver qué plan de partido proponen sobre el césped el domingo. Lo veo un equipo muy proactivo y valiente. Va a ser un partido muy exigente. Tendremos que estar a un gran nivel», decía Jorge Romero sobre el Atlético Mancha Real.

El UCAM Murcia tendrá la baza de jugar en casa, donde todavía no ha perdido ni un solo partido de los once que ha jugado, sumando seis victorias y cinco empates. En La Condomina, los universitarios sí están siendo regulares y están desplegando un fútbol que difiere mucho de su versión fuera de casa. Dominan con la pelota y generan peligro constante, por lo que la probabilidad de seguir con la gran racha es elevada.

Otro de los aspectos en los que ha tenido una gran mejoría el UCAM Murcia es en la defensa. Los universitarios solamente han encajado un un gol en los últimos seis partidos y fue contra el Xerez, en el partido en el que se acabó ganando de igual manera por 1-2. Ha tardado Jorge Romero más de lo deseado en dar con la tecla, pero al fin lo ha hecho. Es cierto que ha necesitado de los fichajes invernales para que ocurra, pues tanto Edu Oriol como Víctor Mena han elevado el nivel en los carriles. Además, José Cruz, que ya se va instalando y cogiendo forma, también da sensación de mucha seguridad en el eje de la zaga. «El rival con muy poco nos hacía mucho daño. Ahora hemos generado esa solidez defensiva y seguimos creciendo en la parcela ofensiva. Buscamos tener un buen equilibrio para obtener el resultado que queremos», explicaba el técnico sobre la solidez del equipo.

Bajas de Edu Oriol y Chumbi

Jorge Romero tendrá dos percances importantes a la hora de hacer el once ante el Mancha Real. Y es que, tanto Edu Oriol como Chumbi, no podrán estar en el césped por acumulación de tarjetas amarillas. En el lateral diestro, podría debutar Mario Sánchez, que ha estado las últimas semanas cogiendo forma competitiva tras su lesión. En la delantera, Salazar podría volver a recuperar su puesto después de las últimas semanas como suplente.