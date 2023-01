El Lorca Deportiva solventó el choque ante el Molinense venciendo por la mínima (1-0), y con mucho sufrimiento en el debut en el banquillo de Acciari. Con estos tres puntos, los lorquinos mantienen la cuarta posición. Un solitario tanto de Pipi y un penalti detenido por Archibald fueron las claves para el triunfo del equipo lorquino.

Volvía el Lorca Deportiva a su campo, donde se está encontrando con muchos problemas para sacar sus partidos adelante. Curiosamente parece sentirse más cómodo como visitante. En el banquillo local debutó José Luis Acciari, pero el juego no mejoró ni mucho menos. Al menos el técnico argentino debutó con victoria.

Un buen Molinense, entrenado por un lorquino como Sergio Sánchez, sacó los colores una y otra vez al Lorca Deportiva con un planteamiento valiente, sin especular y sin complejo alguno.

El primer tiempo estuvo igualado, con pocas llegadas claras a las porterías. Las defensas siempre estuvieron muy seguras. El Molinense dispuso de una gran oportunidad de adelantarse en el marcador al cuarto de hora, pero el penalti decretado a su favor lo detuvo el meta Archibald. Esto espoleó a los locales, cuyo dominio no se reflejó en un marcador que se fue al descanso sin goles.

La segunda parte sí impartió ‘justicia’ para los locales, pues tras una falta prolongada por Titi de cabeza, Pipi batía a Hugo para hacer el único tanto del encuentro. El Molinense no se vino abajo y dio un paso adelante, y aunque los minutos finales fueran muy tensos y disputados, el marcador no se movió. Pidiendo la hora y con demasiados nervios, el Lorca Deportiva amarró tres puntos importantes para mantenerse en puestos play off.