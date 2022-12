Hiriente derrota del Fútbol Club Cartagena ante el Real Racing Club en un encuentro para olvidar de los de Luis Carrión. La falta de concentración unido a un once con numerosos cambios provocó la lenta circulación de pelota y las imprecisiones en posesión de balón. Se reactivó el cuadro verdiblanco en el Cartagonova con José Alberto como nuevo entrenador para vencer después de cinco victorias consecutivas y ganar tres puntos que le sacan de la zona de descenso. Vicente hizo el primero al cuarto de hora de partido tras robar un balón en salida cartagenera, Mboula aumentó la ventaja antes del descanso y Aldasoro puso la puntilla a veinte minutos del final en una jugada en la que se pidió penalti a De Blasis. La actuación arbitral fue muy protestada por la afición albinegra y los futbolistas, que terminaron desquiciados. La derrota mantiene en séptima posición al cuadro albinegro, pero no le permite aprovechar el pinchazo del Granada para volver a la zona de play off.

Empezó muy frío en el partido el conjunto albinegro y no encontró la manera de llevar la iniciativa. La presión alta de los racinguistas incomodó sobremanera al equipo de Luis Carrión, con una línea defensiva nueva a la que se le atragantó la salida de balón. Se acercaba el décimo minuto de juego y el cuadro visitante demostraba estar más entero y mejor plantado sobre el campo. Tras una larga jugada de combinación, Aldasoro remató alto desde lejos para avisar al Cartagena de sus intenciones. El partido entró en una etapa accidentada durante muchos minutos en los que Calero y Franchu lo intentaron a chispazos sin éxito desde ambas bandas y al cuarto de hora llegó el primer gol verdiblanco que dejó tocado al Cartagena: De Blasis bajó a recibir a la línea defensiva y cedió un balón horizontal a media altura a Pablo Vázquez que el central no pudo dominar. Vicente, canino en la presión, robó en la frontal y la puso ajustada al palo largo para hacer inútil la estirada de Escandell. El inesperado error puso el 0 a 1 en el marcador, pero no hundió el ánimo de un Cartagena que siguió insistiendo en su idea. De esa manera consiguió mejorar el equipo cartagenero creando peligro por la banda izquierda con Jairo y Calero y en el ecuador de la primera mitad Tejera tuvo la mejor de su equipo con un disparo potente y ajustado que obligó a Parera a intervenir con un paradón. No obstante, cuando mejor estaba el equipo las imprecisiones le hicieron retroceder y lo accidentado del juego cortó el fútbol de los locales. En ese contexto, aprovechó el Racing para asestar su segundo golpe. Robó en medio campo el equipo de José Alberto y salió en transición rápida llevando la pelota hasta Mboula tirado a la derecha. El extremo retó en carrera a Calero y, una vez dentro del área, recortó de tacón para dejar en la lona al madrileño y ganar ángulo de disparo. Le pegó al palo largo el de Granollers con el interior del pie para poner el 0 a 2 pasada la media hora de partido. Le metió intensidad el Cartagena tras la reanudación y el equipo mejoró a través de Pablo De Blasis, que logró filtrar varios balones peligrosos que terminaron sin finalización. Calero protagonizó dos llegadas consecutivas con dos disparos desviados y, antes de la hora de partido, Carrión introdujo a Ortuño y Ferreiro por Musto y Franchu para aumentar la presencia ofensiva. Lejos de funcionar la variación del técnico, el equipo comenzó a mostrar algo de desorden y los visitantes vieron su oportunidad en los espacios: así llegó el tercer gol con cierta polémica. Se acercó el Cartagena a la portería contraria y De Blasis bajó un balón alto con el pecho dentro del área cuando Aldasoro cargó con fuerza sobre el argentino haciéndole perder la estabilidad y el balón. La jugada avanzó por izquierda llegando de nuevo la pelota a Aldasoro en tres cuartos de cancha: sorteó la entrada de Ferreiro y recortó a Datkovic para ponerla después a la base del palo largo logrando el 0 a 3 para los suyos a veinte minutos para el final. Con el tercer gol verdiblanco, el partido entró en su último tramo y los albinegros no pudieron hacer nada por evitar la derrota. Lo intentaron hasta el pitido final los de Carrión, pero la precipitación y los nervios provocaron muchas faltas e interrupciones en el juego. Todas las decisiones arbitrales eran protestadas en un ambiente demasiado caldeado y Domingo Cisma, segundo de Luis Carrión, terminó expulsado. En el descuento creó cierto peligro el Cartagena con un remate de Datkovic alto y un disparo lejano de Pablo De Blasis a las manos del portero, pero el final del encuentro evidenció la fatiga cartagenera y la necesidad de un cambio de chip en un mal cierre para la primera vuelta.