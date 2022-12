Los problemas del Real Murcia con el gol esta temporada no son nada nuevo, sobre todo en los partidos que disputa como local. Sin embargo, esta debilidad se ha hecho más evidente en las últimas tres jornadas que ha disputado el conjunto grana en Primera Federación. Y es que tan solo ha sido capaz de anotar un gol en los últimos 270 minutos de competición.

Cierto es que ese tanto, el conseguido por Loren Burón tras la ejecución de un saque de esquina, sirvió para darle la victoria al conjunto grana frente a la UD Logroñés. No obstante, en los duelos ante La Nucía, pese al gol fantasma de Pablo Ganet que no subió al marcador en la ejecución de un libre directo, y ante el Castellón, el pasado sábado, el Real Murcia no fue capaz de ver portería.

Los de Mario Simón regresan ahora a la Nueva Condomina con el objetivo de hacerse fuertes en casa una vez que se presenta algo más complicado el poder ‘rascar’ puntos fuera. Y lo hace el domingo ante un Alcoyano (18.00 horas) que se encuentra con 21 puntos, dos más que los granas, igualado con los puestos que dan acceso a disputar el play off de ascenso. Un triunfo permitiría a los de Mario Simón superar de nuevo a un rival directo en la tabla, tras caer a la séptima posición, y encadenar dos jornadas consecutivas ganando como local por primera vez esta temporada.

Para ello, los granas deberán engordar su cifra goleadora en la Nueva Condomina al ser uno de los equipos con menos tantos a favor en su estadio. De hecho, de los diez primeros clasificados, el Real Murcia es el que presenta el número más bajo en este registro (6) junto al Numancia (décimo clasificado). No obstante, el rival del cuadro murciano tampoco cuenta con mejores guarismos en esta apartado. El equipo de Vicente Ferrer tan solo presenta con un gol más que el Real Murcia cuando juega como local (7), mientras que como visitante es uno de los que menos anota (5) junto con el Numancia y el Barça Atlètic (3).

El equipo blanquiazul pasa por dificultades cuando juega lejos de El Collao, al sumar un empate (Eldense) y dos derrotas (Amorebieta y Cornellá) en sus últimas tres salidas. Y eso es lo que tratará de aprovechar el Murcia para volver a dar una alegría a su afición después de una semana marcada por el plano institucional.

Reencuentro para Dani Vega

Por otra parte, el atacante Dani Vega se reencontrará este domingo en la Nueva Condomina con su exequipo, ya que la pasada temporada vistió la camiseta del Alcoyano en la Primera Federación. El delantero Miku, con una lesión en los isquios que le hace ser duda, también pasó por Alcoy en la 2004-05.