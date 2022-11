El Mar Menor, que ha sufrido dos derrotas consecutivas y acumula tres sin ganar, visita al Sevilla Atlético (11:30 horas) con ganas de revertir la situación y de volver a sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato. Pedro Alburquerque solo tiene la baja de Rogny y ha logrado que algunos futbolistas que estaban con molestias se hayan recuperado totalmente en la semana de descanso por la Copa del Rey.

El joven técnico no cree que las últimas derrotas afecten a su plantel: «Creo que no nos pueda perjudicar de cara al partido del Sevilla el hecho de no haber puntuado en estos dos últimos encuentros, sino todo lo contrario, porque el equipo va a salir reforzado ya que fue superior a sus rivales en esas dos derrotas. Los jugadores están muy motivados».