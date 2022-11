La decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el caso por el que se estudia la querella interpuesta por el Real Murcia contra la gestión de Mauricio García de la Vega al frente de la entidad grana a principios de 2018 ha devuelto al mexicano a la palestra informativa. Sin embargo, tras conocerse el dictamen judicial, el representante ha mantenido la misma línea de los últimos meses, en los que ha optado por quedarse completamente apartado de los focos, hasta el punto de que todo el mundo dé por hecho que está fuera de la partida.

Porque la pieza representada por Mauricio García de la Vega en el tablero grana lleva ahora la cara de Felipe Moreno, empresario cordobés que tiene una opción de compra sobre las acciones del de Guadalajara y que además tiene un acuerdo con Agustín Ramos para cogobernar el Real Murcia. Sin embargo, aunque es el ex dueño del Leganés el gran protagonista de la actualidad grana en estos últimos meses, éste todavía no ha ejecutado la opción de compra sobre las acciones controladas por Iconos Nacionales, lo que confirma que De la Vega, quiera o no, sigue en el juego. En silencio, pero, atendiendo al Libro de Socios del Real Murcia, en el tablero.

Desde que en julio acudiese a Nueva Condomina a una reunión con Agustín Ramos para hacerse ‘la foto de la paz’, imagen que nunca salió a la luz, nada más se ha sabido de Mauricio García. Ni ha hecho declaraciones sobre su acuerdo con Felipe Moreno, al que él mismo convenció para que invirtiera en la entidad grana; ni tampoco ha entrado en otros temas relacionados con la actualidad murcianista.

Lo único que se sabe ha sido por Agustín Ramos o por Felipe Moreno, quienes han dado detalles del contrato de compraventa que el segundo tiene con De la Vega y por el que pagará cerca de cuatro millones de euros.

Ese compromiso firmado en julio pronto puso en primer plano a Moreno y alejó de los focos a Mauricio García de la Vega. Pero ese acuerdo todavía no ha sido ejecutado, por lo que las acciones siguen en manos de Iconos Nacionales, lo que puede traer de vuelta al azteca a Nueva Condomina el próximo 29 de noviembre con motivo de la Junta de Accionistas.

Porque, si Felipe sigue con sus planes de no hacer ningún movimiento hasta no asegurarse que la Junta apruebe una ampliación de capital a través de préstamos convertibles, lo normal es que De la Vega siga ejerciendo como representante de Iconos Nacionales. Sobre todo para no pillarse las manos ni dar pasos en falso después de la batalla judicial tan intensa que ha mantenido hasta ahora.

En esa Junta tendría un porcentaje de voto del 3,5, ya que de momento en Nueva Condomina siguen dando por buena la ampliación de 2018 a la espera de lo que dicte el Supremo después de que esta fuese declarada nula por la Audiencia Provincial.

Si finalmente Mauricio García de la Vega aparece en la Junta del día 29, la cita puede dejar una fotografía de portada. Porque junto al mexicano estarían también Agustín Ramos, con el que ya coincidió en la cita del pasado año, y Felipe Moreno, aunque habrá que ver en calidad de qué accede a la sala el cordobés. Sin acciones a su nombre, lo normal es que pueda entrar previa invitación de los presentes.

La presencia de De la Vega daría titulares, ya que todas las miradas estarían puestas en ver si vota o no a favor de la ampliación, pero su ausencia también daría mucho que hablar. Porque habrá que ver si en el caso de no acudir a NC, el mexicano cede un poder a Felipe Moreno para que vote en su nombre o simplemente descarta participar y posicionarse en la cita, lo que podría amargar la ‘noche de boda’ a más de uno en las oficinas del club murcianista.

Moreno deberá hacer un segundo pago por las acciones

Mauricio García y Felipe Moreno se dieron la mano el pasado mes de julio. Ambos firmaron un contrato de compraventa por el que se establecen los pasos que tiene que dar el cordobés para quedarse con el 100% de las acciones del Real Murcia que pertenecen al mexicano. En ese mismo instante, el ex del Leganés hacía un primer pago, sin embargo, hasta que no abone todo lo firmado no podrá disponer de ese paquete accionarial. Así, a día de hoy, Mauricio García sigue siendo el dueño de esos títulos.