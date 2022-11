Salvo giro de guión o sorpresa de última hora, a Mick Schumacher le quedan sólo dos carreras en la Fórmula 1. Haas se resiste a renovarle y todo indica que en la previa del Gran Premio de Brasil, la próxima semana, anunciará a su sustituto, Nico Hulkenberg.

Todavía no es oficial, pero la escudería ha llegado a un acuerdo con Hülkenberg para que sea el compañero de Kevin Magnussen para la próxima temporada. El reciente fichaje de Stoffel Vandoorne como probador y reserva de Aston Martin, que también tiene al actual campeón de la F2, Felipe Drugovich, para este puesto, deja fuera de la formación británica a Hulkenberg, que según medios especializados será confirmado en breve por Haas.

El propietario del equipo estadounidense, Gene Haas, había lanzado varias advertencias a Mick durante la temporada, la segunda del joven piloto alemán en la Fórmula 1: "Necesitamos que sume puntos y estamos tratando de darle el mayor tiempo posible para ver qué puede hacer. Creo que Mick tiene mucho potencial, pero nos cuesta una fortuna y ha destrozado muchos coches que nos han costado mucho dinero que simplemente no tenemos", dijo recientemente. Sin duda toda una declaración de intenciones, aunque en defensa del hijo de Michael Schumacher cabe decir que en sus dos años en el Mundial no ha tenido un monoplaza competitivo y en cuanto a costes por accidentes, su predecesor Romain Grosjean, con mucha más experiencia, no le iba a la zaga.

No le quieren

El asesor y jefe de la cantera de Red Bull Helmut Marko tiene claro que en Haas no quieren a Mick: "Cuando criticas a tu piloto tan abiertamente, y eso ha sucedido varias veces, demuestra que no existe confianza dentro del equipo. Entonces será difícil construir un futuro juntos. A juzgar desde el exterior, la primera mitad de su temporada no parecía buena, con muchos accidentes e incidentes graves que resultaron en muchos daños. Eso, por supuesto, tiene importantes consecuencias para el equipo. Pero por otro lado, hizo buenas carreras en Gran Bretaña y Austria y se las arregló para mejorar muy bien en la segunda mitad de la temporada, a veces teniendo mala suerte con las estrategias desafortunadas de Haas y problemas técnicos", considera.

Hülkenberg , por su parte, se ha pronunciado al respecto de estos rumores que le colocan en Haas: "Al final, no es mi decisión. Las negociaciones aún están en curso y soy relativamente optimista. Hay que tener un poco más de paciencia", dice, a la espera de que se materialice su fichaje. También Kevin Magnusen ha comentado la posible incorporación del alemán: "Tengo un gran respeto hacia Nico como piloto de carreras. No lo conozco como persona, pero siempre lo he respetado como piloto, así que no tendría ningún problema", asegura el danés, que sin embargo tuvo sus rencillas con Hulkenberg en el pasado.

Eso sí, Magnussen rompe una lanza a favor de su actual compañero: "Mick está haciendo un buen trabajo. Tuvo algunos problemas a principios de año y algunos accidentes, pero es más rápido ahora". El director del equipo estadounidense, Guenther Steiner, asegura que la decisión definitiva sobre su segundo piloto se revelará antes del Gran Premio de Abu Dabi, que clausurará la temporada el próximo 20 de noviembre, aunque varios medios especializados apuntan a que el futuro de Mick se conocerá en Brasil.

El apoyo del 'tío' Ralf

Ralf Schumacher ha salido en defensa de su sobrino Mick e incluso se ha atrevido a señalar que puede que el asiento que peligre sea el de Magnussen, ya ve a una alineación 100% alemana en Haas para 2023. "Cualquier cosa es posible, por supuesto, si nos fijamos en las últimas carreras. ¿Quién sabe? ¿Puede que Magnussen no esté sujeto al asiento con tanta firmeza ya? Si observamos las carreras desde Silverstone, tenemos que concluir que Mick es el más estable y mejor de los dos pilotos", advierte el hermano de Michael Schumacher.

"Ha tenido también algo de mala suerte con las estrategias equivocadas. En la última carrera, Mick era a veces seis décimas de segundo más rápido que Magnussen, así que esperemos a las próximas carreras. Espero que Haas tome una decisión pronto. Quizás el próximo año tengamos a dos alemanes en la parrilla de Fórmula 1", augura Ralf.

En cualquier caso, si se confirma el regreso de Nico Hulkenberg a la parrilla de F1 a sus 35 años en detrimento un piloto de 23, no deja de ser un mal síntoma, una evidencia de que el sistema piramidal para dar acceso a los jóvenes pilotos a la categoría reina. No hay que olvidar que el alemán no compite regularmente desde 2019. En 2020 disputó dos Grandes Premios como reserva de Force India y en 2022 ha disputado otros dos Grandes Premios, con Aston Martin. Una vez más, el doctor Marko pone el dedo en la 'llaga'. "La situación en Haas es que con Magnussen hay un piloto experimentado y si hubiera una promesa, un gran talento, apostarían por él. Pero no veo a nadie allí en este momento que reúna esas condiciones y Nico siempre ha cumplido. Eso habla por él".