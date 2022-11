Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy. El murciano ha arrollado en octavos al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-1 y 6-3 en un partido donde se ha mostrado contundente. La victoria le permite dar un paso casi definitivo para acabar la temporada como número 1 después de las derrotas de Rafael Nadal, Daniil Medvedev y de Casper Ruud, que ha caído, en el partido anterior, ante el italiano Lorenzo Musetti, por 4-6, 6-4 y 6-4.

Alcaraz ha resuelto el primer set del duelo de octavos en apenas 28 minutos y cediendo un solo juego. No ha encontrado oposición ante un Dimitrov que ha cedido tres saques y ha ganado su único juego tras encajar un 4-0 de salida. El murciano ha entrado en la pista muy decidido. No quería ningún tipo de sorpresa ante un rival como el búlgaro (24 mundial) que tiene un gran tenis aunque no lo ha demostrado sobre la pista.

Te puede interesar: Deportes Alcaraz entra sin ceder un set a cuartos de final del Masters 1.000 de Paris-Bercy

Duelo generacional

Este viernes, en cuartos de final, se vivirá un duelo generacional en la pista central de París-Bercy, ya que se enfrentarán Alcaraz y el noruego Holger Rune, que también tiene 19 años de edad. El nórdico se ha deshecho en dos sets de Andery Rublev, séptimo cabeza de serie del torneo, por 6-4 y 7-5. Ambos solo se han enfrentado en una ocasión. Fue hace casi un año en las Netx Gen que terminó encumbrando a Alcaraz. Rune, que ocupa el puesto 18 del ranking mundial, fue finalista la semana pasada en el torneo de Basilea, donde Alcaraz cayó en semifinales. Perdió la final ante el canadiense Félix Auger-Alissime. Este año ha ganado dos títulos, uno hace dos semanas en el ATP 250 de Estocolmo, donde derrotó en la final a Stefanos Tsitsipas, y otro en un torneo de la misma categoría en Munich en abril. Además, triunfó en el Challenger de Sanremo, llegó hasta cuartos de final en Roland Garros y fue finalista en Sofía. Este año tiene un balance de 36 victorias y 24 derrotas.