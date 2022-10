El banquillo del UCAM Murcia CF es uno de los más calientes en los últimos tiempos. Sin embargo, nadie apostaba por que quemase tan pronto. Con solo cinco jornadas disputadas en el grupo IV de la Segunda RFEF, el conjunto universitario encarará el próximo partido con un nuevo inquilino a los mandos. Y es que Jorge Romero será el que lidere la zona técnica de La Condomina ante el Utrera (18.00 horas) tras la destitución de Manuel Jesús Casas, Molo.

Es la segunda vez que el entrenador almeriense apenas ha completado el primer tercio de la competición, después de lo ocurrido el pasado año en el Águilas, y en el UCAM no se ha apostado por la paciencia cuando el equipo, confeccionado desde cero para estar arriba, tan solo ha conseguido un tercio de los puntos que se han disputado hasta ahora (5 de 15 posibles), lo que le coloca en la undécima posición, más cerca del descenso que de los primeros puestos.

"Vengo con la mentalidad de estar aquí mucho tiempo y con esa mentalidad trabajo, aunque soy consciente que estoy más cerca de salir porque no duramos eternamente en un sitio. Además me gusta intentar hacer las cosas a mi manera, aunque dependamos de los resultados y de la plantilla que tengamos, pero sin perder nunca nuestra identidad", explicaba este miércoles Romero durante su presentación.

El exentrenador del Alcorcón también pasó por el Córdoba, donde coincidió con el actual director deportivo universitario, Miguel Linares, y confía en poder revertir pronto esta situación en la que el UCAM Murcia parece que se ha enquistado tras su mal inicio del curso. "Esto es natural en este mundo, pero eso no quiere decir que no duela. Intentaremos que ese dolor se reduzca lo máximo posible, pero en el momento que hemos saltado al césped a trabajar ya he visto esas ganas de trabajar de los jugadores y de darle la vuelta a la situación. Salgo encantado con el entrenamiento porque he visto un grupo que tiene ganas de trabajar", explicaba y añadía que "las sensaciones que me transmite la plantilla son positivas y, a nivel personal, pienso que hay muy buenos jugadores".

Frente al Utrera, el domingo, el conjunto universitario tiene la posibilidad de dar el golpe sobre la mesa necesario en este arranque de liga que le devuelva la vitola a ser uno de los máximos aspirantes del grupo para pelear por las primeras plazas. Recuperarse de situaciones adversas forma parte de los altibajos que pueden marcar el camino el resto de la temporada, y Romero tiene claro cómo deben afrontar este momento. "Los equipos grandes tienen que ser fuertes a la hora de recibir un golpe y nosotros vamos a intentar revertir esta situación", comentaba ante los medios y también subrayó que es "consciente" de lo que supone el UCAM Murcia.

"Me he enfrentado a ellos en mi etapa en el Córdoba y la exigencia tiene que ser máxima. Me gusta centrarme en el corto plazo para que mañana el jugador entrene mejor y al día siguiente tenga esa confianza y estén preparados para ganar el partido del fin de semana. Siempre hay necesidad de ganar, pero esa exigencia hay que darle naturalidad", expresaba.

El conjunto universitario se medirá al Utrera, el domingo, y después afrontará otro partido seguido en casa al recibir al Yeclano de Adrián Hernández.