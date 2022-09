El técnico albinegro, Luis Carrión, ha ofrecido en rueda de prensa sus sensaciones de cara al encuentro del próximo domingo a las 18.30 que enfrentará al Fútbol Club Cartagena contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Después de los halagos recibidos por Luis García Plaza y Jon Pérez Bolo sobre el juego del Cartagena, Carrión no deja que el positivismo desmedido entre en su vestuario. "Tiene una parte positiva porque sabes que el equipo está haciendo un buen trabajo, pero no nos tiene que servir para relajarnos porque el halago debilita. Tenemos que saber que estamos haciendo una buena temporada de momento y no perder eso", ha afirmado. "A mí no me cambian en nada los halagos e intento que a mis jugadores tampoco", ha añadido el entrenador.

Carrión tiene la misma opinión de su equipo desde el principio de la temporada. "Somos un equipo con bajo presupuesto, pero que trabaja mucho, que tiene hambre y ganas. Tenemos que demostrarlo día tras día", ha asegurado. Según el de Barcelona, "jugando mal no tenemos opciones de ganar" , consciente de que su equipo tiene que "competir todos los días para estar cerca de la victoria". Sobre el Real Oviedo, su próximo rival, Luis ha destacado su buen fútbol pese a la falta de puntos. "Es un buen equipo que está haciendo bien las cosas en cuanto a juego con la idea del mister. Lo conozco y trabaja muy bien. El año pasado casi hace play off con la Ponferradina y este año tiene muy buenos jugadores que se están asentando. Será un partido complicado porque tiene gente de alto nivel", ha explicado. El FC Cartagena, que nunca ha ganado en el Tartiere, irá a Oviedo para hacer "un buen trabajo como en los últimos partidos". Podrá contar Carrión con su último fichaje, Jaime Romero, que irá convocado. No obstante, aún hay dudas con Isak y Alcalá pese al optimismo del entrenador. Franchu y Tejera están pendientes del último entrenamiento para saber si entran en la lista del técnico.