Tanto el talento como los centímetros son muy caros en el baloncesto profesional. Y al UCAM Murcia Club Baloncesto, que mañana jueves (21:30 horas, Movistar) arranca un nuevo curso, le ha costado mucho tenerlos en su trayectoria en la máxima categoría. Pero esta temporada ha conseguido reunir una tripleta de ‘cincos’ de altura donde destacan los 2,19 metros de Artem Pustovyi, que se ha convertido ya en el jugador más alto en la historia de la entidad. Ilimane Diop, con 2,10, y Jordan Sakho, con 2,07, complementan al ucraniano, llamado a ser el referente en la zona.

Además, los tres tienen ya una amplia experiencia en la Liga Endesa, por lo que no tendrán que pagar el peaje de la adaptación. Pustovyi, que llegó a España en la temporada 2015-2016 reclutado por el Obradoiro, acumula ya 178 partidos entre el equipo gallego, el Barça y el Gran Canaria. Diop, nacido en Senegal pero criado en el Baskonia, con el que debutó en ACB en la temporada 2013-2014 y que abandonó en el 20-21 para enrolarse en el Gran Canaria, lleva ya 270 encuentros. Y Sakho, formado en el Manresa, 122.

Pustovyi va a destronar este curso a Víctor Arteaga (2,14) como el techo histórico del equipo en la ACB, el más alto hasta el momento. Pero el equipo universitario ha estado muchas temporadas con jugadores que no han superado los 2,10 de estatura, como ha sido el caso de los dos últimos, en los que Augusto César Lima, con 2,09, era el más alto.

En el ranking de los jugadores con más centímetros de la historia del UCAM Murcia se sitúa en la tercera posición Vítor Faverani (2,13) y después aparece el argentino Marcos Delía (2,12). Más atrás están, con 2,11, aparecen Santi Toledo y Yannick Moreira. Mientras que con 2,10 ha tenido en su historia a Dusan Sakota, Daniel Clark, Lishchuk, Kim Tillie, Blagota Sekulic, actual ayudante de Sito Alonso, Silvano Bustos y Mark McNamara en la ya lejana temporada 1990-1991. Por debajo de esa barrera se sitúan con 2,09 el mencionado Augusto Lima y Gerald Lee.

Media de 2,10 metros

Esta temporada, además de los tres ‘cincos’, los dos ala pívots también son de envergadura, ya que Nemanja Radovic (2,08) y Ryan Luther (2,06), por lo que presenta una media de altura en su juego interior de 2,10 metros. Solo se echa en falta un alero con más de dos metros que sea capaz también de cargar el rebote, aunque nunca antes había tenido jugadores de tanta envergadura bajo los aros, un hecho que en teoría le debe ayudar a controlar mejor a los pívots rivales.

Jelinek: «No solo voy a tirar, quiero generar para el equipo»

El checo David Jelinek, un alero que había sido pretendido en varias ocasiones por el UCAM Murcia, llega al club con más de 300 partidos de experiencia en la liga. Ayer, en su presentación, explicó que «llevamos una semana entrenando juntos, ya he hecho muchas cosas con el equipo entero. Parece poco tiempo, pero creo que he hecho buen trabajo y soy capaz de jugar lo que me pidan». Dice sobre su rol que «en defensa lo haré cien por cien, y en ataque estoy perfilado como un tirador. No solo voy a tirar, obviamente, pero sí que quiero generar para el equipo».