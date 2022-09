El Real Murcia visita tierras catalanas para tratar de seguir su buen inicio de temporada ante un Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, que no podrá contar con algunos de sus principales jugadores dado el compromiso internacional pero que tendrá en sus filas la principal novedad de Pablo Torre. El encuentro correspondiente a la jornada cinco del Grupo 2 de Primera RFEF medirá las fuerzas entre dos combinados que llegan igualados a todo en el tercer y cuarto puesto, a partir de las 19:00 de mañana en el Estadio Johan Cruyff.

En la previa al encuentro, el técnico grana Mario Simón pasó por rueda de prensa para comentar varios aspectos importantes de cara al choque como el más que posible debut del centrocampista Pablo Torre, que tras estar en dinámica de primer equipo hará su primera aparición oficial con el filial este fin de semana: "Es una noticia que nos llegó ayer por lo que en la preparación del partido no estaba valorado, un jugador que fue determinante en el ascenso del Racing y que viene de entrenar con la primera plantilla. Amplía la dificultad del encuentro pero el mérito de poder vencer allí tendría aún más repercusión por lo que vamos preparados para ganar, como en cualquier partido".

Sobre la plantilla en general del filial culé, destacó el potencial que tienen en sus filas pero está seguro de que el equipo está preparado para el reto de un campo tan difícil: "Son una plantilla que tiene jugadores que ya han debutado con el primer equipo y que seguro en unos años estarán en la élite pero nosotros estamos compitiendo bien, ellos han ganado todo en casa y nosotros todo fuera, así que intentaremos poner fin a su racha con la confianza de estar haciendo las cosas bien".

En lo que respecta a las diferencias entre los resultados cosechados en casa en comparación con los que acumula el cuadro murciano lejos del estadio Enrique Roca, el míster dejó claro que no ve tantas diferencias en lo que respecta al juego: "Creo que no hay tanta diferencia, fuera de casa hemos tenido la suerte de marcar y el no tener la ansiedad de querer demostrar delante de nuestra gente nos ha ayudado, en casa eso nos ha generado algunas imprecisiones, tenemos que tener esa tranquilidad y esa madurez para mejorar ese aspecto".

Las claves del partido podrán estar en aprovechar las armas colectivas y el técnico lo tiene claro: "Ellos son un equipo con mucha calidad individual y velocidad, nosotros somos un equipo que trabaja muy bien a nivel grupal y que tiene esa experiencia que seguramente ellos no tengan, a partir de ahí el que más cómodo se sienta y el que menos errores cometa será el que tenga más opciones de ganar".

Si hubiera que ponerle una nota al inicio de temporada del Real Murcia seguramente sería bastante alta por lo que Mario Simón quiso poner en valor el inicio de esta campaña: "Tenemos que darle valor a cada punto conseguido, el Numancia es un rival que aspira a estar arriba y fuera de casa hemos conseguido dos victorias, ahora toca seguir en esta línea y buscar que lleguen las victorias en casa".

El Real Murcia se medirá al filial blaugrana con toda la plantilla disponible sin bajas por lesión por lo que el técnico ha convocado a 22 futbolistas para el duelo con el objetivo de reforzar todas las posiciones y traerse una victoria que asentaría al cuadro grana en la parte alta de la tabla.

Convocatoria: Serna, Mario Sánchez, Alberto López, Iván Casado, Alberto González, Santi Jara, Armando, Carrasco, Pablo Ganet, Zeidane, Arnau Solá, Pedro León, Julio Gracia, Miku, Dani Vega, Arnau Ortiz, Loren, Aguza, Íñigo Piña, Javi Rueda, Ale Galindo y Joao Costa.