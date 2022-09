Conservar el número 1 del mundo y llegar al Abierto de Australia en enero de 2023 en esa privilegiada posición, es el objetivo que se ha marcado Carlos Alcaraz Garfia en el tramo final de 2022. Tres torneos, dos ATP 500 y un Masters 1.000, la Copa de Maestros y la Copa Davis, todos ellos en pista rápida bajo techo, son las citas que le quedan al joven jugador de El Palmar, que solo tiene que defender en ese tramo 280 puntos mientras que para él van a estar en juego 2.800.

Alcaraz, que desde ayer se encuentra en Murcia tras renunciar a disputar en Londres este fin de semana la Laver Cup, el torneo donde se despide Roger Federer, tendrá ahora una semana de descanso. Después de la gira estadounidense y de ganar el US Open, su equipo de trabajo consideró que lo más oportuno es que descanse para afrontar el sprint final de la actual temporada en plenitud de condiciones. Al murciano se le vio un poco agotado el pasado fin de semana en Valencia con motivo de la Copa Davis. Perdió un partido y ganó otro. En ambos no tuvo la frescura de otros momentos. Y dada su juventud, lo mejor es poner freno y recargar pilas junto a su familia para regresar con fuerza.

Hasta el próximo 3 de octubre, en el ATP 500 de Astaná, en Kazajistán, no se volverá a ver al número 1 del mundo en las pistas. Posteriormente tendrá otras dos semanas de descanso antes de afrontar otro ATP 500, en este caso en Basilea, entre el 24 y el 30 de octubre, para después enlazar con el último Masters 1.000 del año en París Bercy (31 de octubre al 6 de noviembre), donde en 2022 sufrió una dura derrota ante Hugo Gastón en un partido que siempre recordará por el ambiente hostil que vivió. Serán los tres torneos en los que preparará las dos últimas grandes citas que tiene este mágico año. La siguiente será la Copa de Maestros, del 13 al 20 de noviembre en Turín, para la que ya se aseguró el pasaporte. En este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año el ganador se embolsa 1.300 puntos. Y después, solo unos días después, del 23 al 27 de noviembre, la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga y donde España se enfrentará en cuartos de final a Croacia. Ya no será una ronda de grupos, sino eliminatorias directas, por lo que no hay margen de error.

Entre los cinco primeros jugadores del ranking, Carlos Alcaraz es el segundo que menos puntos defiende en el final de 2022. Solo hay uno que le supera, Rafa Nadal, quien estuvo ausente el año pasado en este tramo del curso. El noruego Casper Ruud, segundo en la clasificación ATP, tiene en juego 1.010 puntos. Por su parte, el número 4, el ruso Daniil Medvedev, que disputa esta semana el torneo de Metz, tiene en juego 1.690 puntos. Mientras que el quinto, Alexander Zverev, que ya no jugará más esta temporada por la lesión de tobillo que sufrió en Roland Garros y de la que recayó en septiembre, perderá 2.340, ya que fue el campeón en 2021 de la Copa de Maestros.

Y aunque parezca sorprendente, el gran rival para el número 1 en este final de año es el número 6 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas. El jugador de Atenas, que en la actualidad cuenta con 4.810 puntos, solo defiende 235, por lo que está en disposición de superar la barrera de los 7.000.

Con este panorama está claro que será muy difícil que Carlos Alcaraz pueda ser desbancado el primer puesto de la ATP en lo que resta de año. El murciano cuenta en la actualidad con 6.740 puntos por 5.850 de Casper Ruud. La participación de Rafa Nadal es una incógnita y parece difícil que ya vuelva a competir en lo que resta de año.