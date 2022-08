En las próximas horas el Águilas FC puede recuperar la categoría de Segunda RFEF. Si se confirma por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el DUX Internacional de Madrid no ha presentado los requisitos que le pedía el ente federativo para competir en la Primera RFEF, un plazo que finalizaba este mediodía, el organismo instará al Talavera de la Reina, que por méritos deportivos es el principal candidato, además del Zamora, Valladolid B y Tudelano, que también mostraron interés a ocupar esa vacante.

Por consecuencia, si el DUX tampoco cumple los requisitos para la Segunda RFEF, que tiene de plazo hasta mañana al mediodía, la Federación también ha cursado una circular a Cerdanyola y al Águilas FC, en este orden por méritos deportivos, para que también mostrará antes de las doce del mediodía su voluntad de cubrir esta plaza que quedaría vacante en el Grupo V. Una decisión que desde el club costero que preside Alfonso García, aunque no manifiestan nada sobre este asunto, todo indica que desde ayer ya conoce la RFEF la disponibilidad del equipo de El Rubial para volver a la Segunda Federación.

Aunque en las últimas horas han habido alguna duda en el club costero, todo queda esperas de la información oficial que emita la RFEF, si el DUX no compite ni en Primera, ni en segunda RFEF y el Cerdanyola no ha presentado su interés antes de este mediodía, para volver a segunda RFEF, todo indica que la plaza en el Grupo V será para el equipo de El Rubial, un grupo que será muy atractivo para la afición puesto que podrían ver en el centenario campo a equipos de Extremadura o Madrid que antes no lo habían visitado.