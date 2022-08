El Playas de San Javier femenino ha realizado una campaña extraordinaria. El conjunto nacido en 2018 se ha proclamado campeón de la Liga Nacional y también ha ganado la Copa de España. Además de esos títulos, el equipo sanjaviereño se ha llevado la Supercopa de España, y se quedó a nada de ganar la Copa de Europa, donde fue subcampeón.

El club de San Javier nació a raíz del equipo masculino. Las chicas llegaron después a las pistas de la localidad murciana. «El equipo masculino se creó en el año 2017, mientras que la escuadra femenina surge en 2018», comentó Alfonso Riani, director deportivo del conjunto de fútbol playa.

El equipo femenino del Playas de San Javier no surge como una idea pensada, sino que fue un entrenador quien llegó al club y propuso la idea de incorporar a sus chicas y formar la sección femenina, un poco más profesionalizada. «Llegó un nuevo técnico que tenía un grupo de chicas y propuso el plan de crear un equipo femenino», dijo Alfonso Riani.

El Playas de San Javier es un equipo que crece año tras añ. Desde su fundación en 2018, las chicas del conjunto sanjaviereño no han parado de triunfar, y es algo que la gente lo ve y empieza a interesarse y a crecer el club con más jugadoras. «Nosotros mantenemos una base siempre, de seis chicas de la selección española, pero ahora hemos incorporado otras tres más del equipo nacional», añadió el director deportivo.

No solo se crece debido al gran rendimiento dado por el equipo, sino porque cada vez hay más clubes que compiten y dan la talla. «Al principio solo había dos equipos peligrosos, nosotros y el Melilla, pero ahora han salido el Tarragona, el Cáceres, y no me podía estar quieto, tuve que traer jugadoras nuevas para seguir estando en lo más alto», comentó Riani.

A día de hoy el equipo cuenta con 13 jugadoras. Esas futbolistas son las que han llevado al equipo a lograr todos los títulos obtenidos esta temporada. Esta hazaña del equipo no era imaginada por nadie, se suponía que el equipo estaba para eso, pero nadie lograba imaginarse todo lo conseguido este año. «El equipo se armó para eso, pero no nos lo imaginábamos», comentó Alfonso Riani.

El momento más duro de la temporada fue el ganar tanto la Copa de España, como la Supercopa, debido a la poca cantidad de jugadoras con las que disponían. El motivo es que muchas de las futbolistas tienen compromisos con sus equipos, y estas dos competiciones coinciden con las pretemporadas. «El equipo ganó la Copa y la Supercopa con tan solo siete jugadoras, solo teníamos un cambio», dijo Alfonso Riani, ya que en este deporte se juega con cinco jugadoras en pista, cuatro en campo y una portera, y el Playas de San Javier solo contaba con un cambio para toda la competición.

Actualmente el Playas de San Javier cuenta con ocho títulos en su palmarés desde su fundación en el 2018. Cuenta con cinco títulos nacionales de Liga, una Copa de España, una Supercopa de España y un Campeonato de Europa, que este año se quedó a nada de lograr su segundo trofeo europeo, pero cayó en la final: «El club ha ganado la liga de forma consecutiva desde el año de su creación, cinco años seguidos ganando el título liguero», concluyó.

De cara a la próxima temporada, el director deportivo, Alfonso Riani, ya está preparando el equipo para que dé el máximo nivel. «Ya tengo dos o tres jugadoras miradas para traerlas para el próximo año, donde nuestro principal objetivo es se campeonas de Europa, además de intentar mantener el nivel dado en esta campaña», terminó diciendo el director deportivo.