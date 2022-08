El piloto mazarronero Pedro Acosta (Kalex) fue declarado ayer «no apto» para el Gran Premio de Gran Bretaña tras la doble revisión médica que pasó el jueves y el viernes en el circuito de Silverstone por parte del equipo médico de los Grandes Premios.

Acosta, que sufrió una fractura conminuta del fémur de la pierna izquierda mientras practicaba motocross en Ceutí antes del Gran Premio de los Países Bajos, fue operado por el médico Ignacio Ginebreda, quien confirmó una fractura más complicada de lo inicialmente prevista.

Aunque el piloto murciano llegó a Gran Bretaña con la intención de disputar la primera carrera tras el periplo estival, los médicos del campeonato no lo vieron claro y dejaron su decisión para la mañana de ayer, tras realizar una nueva exploración radiológica.

La radiografía confirmó las peores previsiones y los médicos decidieron dar el «no apto» a Pedro Acosta para la carrera británica, que de esta forma se pierde su segundo Gran Premio consecutivo. Por tanto, tendrá que esperar para reaparecer a la siguiente cita del campeonato, el próximo 21 de agosto en el circuito Red Bull Ring de Austria, donde está la sede de su escudería.

Acosta estaba contrariado y explicó en DAZN qué le argumentado para impedirle correr: «Se ve que el callo no está hecho del todo, pero yo fui a Barcelona el viernes pasado y me dijeron que sí. Ahora no sé por qué allí me decían que sí y aquí no», explicó.

Aldeguer, decimocuarto

Quien sí está en Silverstone en Moto2 es el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer. El joven de 17 años de edad, que ya ha sido capaz esta temporada de estar con los mejores de la parrilla. Ayer, sin embargo, estuvo lejos de la primera línea de parrilla de salida tanto en la FP1 como en la FP2. En los primeros entrenamientos acabó undécimo, con 2:06.533, mientras que en los segundos fue decimocuarto con 2:05.669, a poco más de un segundo del autor de la ‘pole’, el mallorquín Augusto Fernández (2:04.573), compañero de Pedro Acosta en el Team Ajo, quien a su vez superó a Jake Dixon (2:04.760), que había sido el más rápido en los ensayos de la mañana. La carrera se disputará este domingo a las tres y media de la tarde.

Asimismo, en Moto3, la ceheginera Ana Carrasco, con molestias en la espalda, concluyó los entrenamientos en la última posición con un registro de 2:14.748.

Por último, en MotoGP el francés Fabio Quartararo, con 1:58,946, fue el mejor con Joan Mir (1:59.100) en la segunda plaza y Maverick Viñales, en la tercera (1:59.123).