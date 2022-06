Gastón Silva se marcha a México

Gastón Silva y el FC Cartagena separan sus caminos. Después de una única temporada en el club albinegro, el lateral se marcha de Cartagena tras haber mantenido un rendimiento más que aceptable, pero sin terminar de convencer en el Cartagonova. Gastón pone rumbo a México, donde llega como agente libre al finalizar su relación con el cuadro cartagenero y donde firmará con Puebla para jugar en la primera división mexicana. Su salida comprende otro hueco que el Cartagena debe cerrar en este mercado estival que se prevé cargado para la Comisión Deportiva.

Avalado por su polivalencia actuando como central y como lateral izquierdo, Gastón Silva llegó a un acuerdo con el FC Cartagena después de una mala temporada en Primera con el Huesca marcada por las lesiones. Su experiencia en Primera junto con su plena madurez futbolística a los 27 años hizo del de Salto uno de los mejores fichajes del cuadro albinegro el pasado verano. No obstante, y a pesar de comenzar la temporada como titular, a Gastón le costó entrar en ritmo de competición y sus lesiones volvieron a aparecer para trastocar los planes del equipo.

Superada su dolencia en los isquiotibiales, Silva se convirtió en pieza fundamental del equipo por las urgencias en defensa ganando continuidad y realizando un buen tramo central de liga, pero su episodio disciplinario en la trigésimo quinta jornada ante el Real Oviedo terminó marcando su futuro como albinegro. Su protesta al colegiado Moreno Aragón le valió la roja, dos partidos de sanción y el castigo de Luis Carrión hasta final de temporada: apenas jugó veinte minutos en los últimos seis partidos.

El correctivo del técnico albinegro llevó al jugador a buscar salida incluso antes de finalizar la temporada. Tras el partido frente al Burgos de la cuadragésima jornada en el que el no participó, Gastón Silva comenzó las conversaciones con Puebla, necesitado de un jugador en su posición tras la marcha del argentino Juan Pablo Segovia. Tres semanas después, jugador y club han llegado a un acuerdo al que solo le falta el apartado económico para cerrarse.

El fichaje de Gastón Silva por Puebla se cerrará en los próximos días y tan solo un gran desacuerdo en cuanto a su salario daría un vuelco a la operación, pero el futuro del uruguayo parece muy lejos del Cartagonova. Todo apunta a que no volverá a ponerse la elástica albinegra el zaguero y pondrá fin a su corta pero intensa etapa con el club cartagenero.

Con su más que posible marcha a México, Gastón sumará otro club a su carrera en el que ya consta su paso por Defensor Sporting Club, Torino, Granada, Independiente, Huesca, FC Cartagena y la selección uruguaya.

En el currículum a nivel de clubes del defensa reluce su participación en la primera división uruguaya, en la Serie A, en LaLiga y en la Liga de Fútbol Profesional argentina además de las copasLibertadores, Copa Italia, Copa del Rey, Copa Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Con su selección, Gastón fue convocado en las eliminatorias al Mundial 2014 en Brasil, aunque no llegó a debutar y tampoco fue considerado por el seleccionador para la fase final. En sucesivas convocatorias para torneos oficiales, Uruguay no consiguió hacerse con ningún título en su presencia, por lo que en su palmarés no figura ningún titulo a nivel de selección.

Gastón se marcha del FC Cartagena sin pena ni gloria con un rendimiento correcto en ocasiones e insuficiente en otras que no ha terminado de calar en el Cartagonova. La Comisión Deportiva del club albinegro tiene un nuevo deber en la zaga.

El zaguero y su enigmático mensaje en redes

Gastón Silva publicó hace una semana un enigmático mensaje en redes sociales en el que dio las gracias al FC Cartagena sin confirmar su salida. «Se cierra un año de muchos momentos lindos con un grupo que siempre luchó y peleó hasta el final. Doy gracias a cada uno de los que hicieron mi día a día tan acogedor y a cada persona del FC Cartagena que siempre aportó para que el club siga creciendo. Gracias a toda la afición por el enorme apoyo de cada partido, me llevaré lindos recuerdos», afirmó el zaguero en su cuenta oficial de Instagram.