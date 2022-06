Los de Diego Giustozzi, tras entrar al playoff sobre la bocina reciben al FC Barcelona en el Palacio con el objetivo de romper la mala racha ante el cuadro culé y dejar abierta la eliminatoria para el partido de vuelta

La temporada regular ha llegado a su fin y si ElPozo quiere seguir soñando con el título de la LNFS deberá apear en primera ronda al actual líder, el FC Barcelona. La primera batalla se libra hoy en su feudo a partir de las 20.45 (GOL) donde esperan sacar un buen resultado que los deje vivos para el partido de vuelta del sábado en tierras catalanas.

Los precedentes no incitan a ser optimistas, pero si un club a lo largo de la historia está acostumbrado a resurgir cuando menos se le espera es el combinado murciano, que a punto estuvo de ganarle al FC Barcelona la Copa de España y que pese a siempre competir ante ellos, no les ha vencido esta temporada. Las dinámicas no podrían ser más diferentes pues tras dicho título copero los de la Región han sacado cinco puntos en nueve partidos, lo suficiente para meterse como octavos, mientras que los azulgranas llegan con cuatro victorias seguidas, líderes en solitario y como campeones de Europa.

Sin embargo, lo bonito del deporte es que las estadísticas están para romperse y qué mejor momento para darle la vuelta a los precedentes que en este playoff en el que los de Diego Giustozzi podrían dar un puñetazo sobre la mesa. El formato es novedoso en esta edición y perjudica a los murcianos puesto que la eliminatoria será a 80 minutos, dos partidos únicamente en los que el empate a goles tras una hipotética prórroga tras el segundo enfrentamiento apearía de la competición a ElPozo.

La presión jugará un papel importante en la eliminatoria puesto que ahora, el balón se encuentra en el tejado de los culés que llegan como líderes tras un año casi perfecto a enfrentarse al octavo, un combinado murciano que cuando sale sin presión es cuando más sorprende y que de seguro tendrá en mente lo ocurrido en la pasada Copa y en el resto de las finales anteriores para salir con más ganas que nunca de llevarse el partido.

ElPozo no podrá contar con Taynan que continúa sancionado ni con Molina, lesionado, mientras que los culés tienen a toda la plantilla disponible. Por rueda de prensa pasó la leyenda de los murcianos Vinicius para destacar que el partido no es una venganza: «Tenemos ganas de ganar para cambiar la situación que atraviesa el equipo pero no es una revancha, llegamos en buenas condiciones y con pocas bajas».

Sobre el nuevo formato reconoce que puede beneficiar jugar un partido menos pero que hay muchas cuestiones abiertas: «A veces un viaje menos puede ser decisivo, lo bueno es que comenzamos jugando con nuestra gente pero hay muchas cosas nuevas para todos, gestionar el número de goles es una novedad que afecta al portero jugador, a los riesgos que vayamos a tomar en un partido, vamos a aprender mucho de este año».

Los cuartos de final han llegado para ElPozo tras superar una auténtica odisea en las últimas jornadas y esperan, ya liberados de esa ansiedad por alcanzar el playoff, poder sacar un buen marcador de este choque de ida para viajar a Barcelona a sentenciar la eliminatoria y cambiar su historia reciente contra el cuadro culé.