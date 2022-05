El Alhama ElPozo, invicto en casa

El Alhama El Pozo cierra la temporada como local de una forma brillante tras empatar ante el Santa Teresa de Badajo en un partido de mero trámite (2-2). Las alhameñas, ya ascendidas a la máxima categoría del fútbol femenino español, tenían como objetivo competir y no perder. Lo que ha supuesto que el conjunto de Randri García termine la temporada sin perder ni un solo partido de liga en casa. El campo José Kubala ha sido un fortín. Solo han sucumbido en la Copa de la Reina ante el Real Madrid. El bagaje del Alhama ElPozo como local ha sido de doce victorias y tres empates. Cuarenta y dos goles a favor y nueve en contra. Unos números a tener en cuenta si se observa que ya acumula 547 días sin perder como locales en liga.

Un gol de penalti en el último suspiro del partido de Andrea Carid permitió que ese impresionante listón quedara para siempre. El Alhama ElPozo terminará la competición el próximo fin de semana en el campo de la Solana.

El Santa Teresa hizo el pasillo de honor a las locales. El ambiente que se respiraba el recinto deportivo era de fiesta. No era para menos. En el partido disputado en horario unificado, en la mañana de ayer domingo, el entrenador local quiso premiar a jugadoras que no han tenido muchos minutos pero que en los entrenamientos han competido a un gran nivel. Hasta cuatro jugadoras no habituales salieron en el once inicial.

El choque estuvo muy igualado desde el pitido inicial. En ningún momento se apreció que podía ser de mero trámite. Las visitantes mas motivadas pusieron en serios aprietos la portería de Mutri, una de las novedades del once alhameño. Al descanso se llegó con empate sin goles aunque pudo marcar cualquiera de los contendientes.

No esperó mucho el técnico Randri García para dar entrada las titularísimas que esta vez aguardaron en el banquillo. Y surtió efecto.

En la segunda mitad, la salida al campo de la mejor jugadora alhameña de la temporada, la manchega, Marina Martí, dio otro aire a su equipo hasta al punto que ésta inauguró el marcador a los tres minutos de la reanudación. Era su decimotercer tanto en liga a los que hay que sumar otros tres en Copa.

Veinte minutos después reaccionó el cuadro extremeño y empató el partido. Dos minutos despué logró voltear el marcador y se puso por delante, el Santa Teresa.

El Alhama ElPozo, espoleado por su público, sacó a relucir el orgullo que ha abanderado durante toda la temporada y logró igualar la contienda, dejando un punto en el casillero de cada equipo y permitiendo que las alhameñas puedan presumir de no haber perdido ni un solo encuentro en liga, en la temporada para la historia; la del ascenso a Primera División.

Tuvo que ser de penalti donde, Andrea Carid, marcó su noveno tanto de la temporada para dejar, al menos un punto en el casillero de su equipo. El Alhama ElPozo cerrará el próximo sábado 28, a las 19.30 horas, una temporada que ya es histórica al enfrentarse en la última jornada al FF La Solana. El conjunto extremeño ocupa la decimotercera posición de la clasificación y solo podría igualar en puntos al Pozoalbense en caso de lograr la victoria ante el cuadro murciano.