El mazarronero Pedro Acosta (Kalex) consiguió inaugurar el casillero de mejores clasificaciones de entrenamientos al lograr la mejor posición de salida para el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, con récord de la categoría incluido, y el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer saldrá decimoctavo.

‘Tiburón’ Acosta marcó un mejor tiempo de 1:35.803 y aventajó con ello en algo más de una décima de segundo al británico Jake Dixon (Kalex) y a su compañero de escudería, el español Augusto Fernández.

«Estoy muy contento de haber conseguido mi primera ‘pole’ en Moto2. De Austin en adelante venimos trabajando muy bien, le hemos puesto muchas horas a esto y creíamos que iba a llegar. He tenido gente a mi lado que me ha ayudado mucho. Será importante mantener la calma que tenemos ahora en la carrera. Habrá que ver si al final llueve o no, pero independientemente de ello, daremos todo lo que tenemos. En general, ha sido un gran fin de semana para nosotros hasta ahora», declaró el piloto del Puerto de Mazarrón.

La primera gran sorpresa de la categoría la protagonizó el líder de la misma, el italiano Celestino Vietti (Kalex), que se quedó fuera de la segunda clasificación por apenas seis milésimas respecto al español Jorge Navarro (Kalex), que fue cuarto.

Vietti se verá forzado a salir en la carrera francesa desde la decimonovena posición, o lo que es lo mismo, desde la séptima línea de la formación de salida.

Asimismo, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y el australiano Jack Miller, sobre sendas Desmosedici GP22, le dieron el ‘doblete’ al fabricante Ducati en MotoGP. La velocidad de las Ducati no dejaron duda de la superioridad en ese aspecto de los prototipos del fabricante de Borgo Panigale, que acabaron copando las dos primeras posiciones y quien más se acercó a ellos fue el español Aleix Espargaró al manillar de la Aprilia RS-GP, que se quedó a 159 milésimas de segundo, con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en la cuarta plaza, segunda línea, junto al italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ocho veces campeón del mundo, se tuvo que conformar con la décima posición y la mejor Honda de la formación de salida, lo que una vez deja claro que el prototipo del fabricante del Ala Dorada dista mucho de estar al mismo nivel que sus principales competidores.