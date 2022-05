El UCAM vuelve a tener el control

Cuando el UCAM Murcia CB se divierte sobre la pista es prácticamente insuperable. Una tormenta perfecta que deja a sus rivales muy tocados. Como le ocurrió ayer al Monbus Obradoiro (98-80) al no poder responder al espectacular segundo cuarto que firmó el conjunto universitario con 33 puntos y liderado por un Thad McFadden desatado. El cuadro murciano arrancó el partido sabedor de que una victoria le permitía regresar de nuevo a las posiciones de play off por el título en la Liga Endesa tras la derrota del Gran Canaria y, a pesar de que al principio le costó entrar en el encuentro, no la desperdició.

Los de Sito Alonso vuelve a depender de sí mismos a falta de tres jornadas para concluir el calendario. Tienen en su mano ponerle la guinda a una temporada que ya está siendo histórica y que podrían redondear con la que sería la segunda participación en la historia del club en unas eliminatorias por el título de la ACB. El UCAM enterró ayer la mala racha de resultados, al encajar tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas (todas ellas lejos de casa) y regresó al Palacio de la mejor manera posible. Le costó cogerle el tono al partido planteado por los de Moncho Fernández tras encajar un parcial de 0-10 de salida, marcado también por la falta de acierto en ataque. Pero respondió de una manera autoritaria y desplegando su mejor nivel en ambos extremos de la pista. Del banquillo al triunfo. Así fue como cocinó el UCAM la victoria. Reaccionó a tiempo en un espectacular segundo cuarto en el que destacó Thad McFadden con sus triples, pero donde brillaron muchos otros. Y es que el ‘Plan B’ del técnico universitario fue lo que noqueó al Obradoiro en la primera parte tras el 50-39 con el que se llegó al descanso. El escolta norteamericano desató la locura con sus triples junto a la exhibición de jugadores como Tomás Bellas, Nemanja Radovic o el propio Chris Czerapowicz, quien no dio ni un solo respiro a su exequipo al firmar un ‘doble-doble’ gracias a sus 10 puntos y 11 rebotes. A partir de ahí, el UCAM supo gestionar el arreón del cuadro gallego en la segunda parte, templó sus nervios e impidió que el equipo de Moncho Fernández se acercase en el marcador. Y eso que parecía que la historia iba a ser bien distinta después de todo lo que ocurrió en los primeros diez minutos. El Palacio intentó hacer reaccionar a los suyos con los primeros aplausos tras el 0-10, aunque no había manera de que el conjunto universitario pudiera romper la sequía. Fue a los tres minutos y medio cuando Webb anotó la primera canasta para los locales. Sin embargo, los problemas siguieron apareciendo con la segunda falta de Augusto Lima a los cuatro minutos de juego. El UCAM logró salir ‘vivo’ en este tramo del partido con los puntos de Taylor y Davis, aunque un nuevo triple de Vicedo sí que obligó esta vez a Sito Alonso a agotar su primer tiempo muerto (8-16). El técnico universitario mantuvo el mismo plan. No optó por cambios en el quinteto y los puntos de Lima y Davis abrieron un nuevo partido (12-16). Un partido que volvió a girar ante la protesta de Lima de una falta en ataque no fue señalada antes de una canasta de Elleson. Los colegiados le castigaron con una técnica, y el pívot brasileño se tuvo que retirar al banquillo con tres infracciones, dejando su lugar a Cate. El entrenador madrileño aprovechó también para dar entrada a Bellas y McFadden, pero la mala racha en ataque no cambió tras varios intentos del escolta y Czerapowicz por anotar (14-22). Bellas logró despertar al Palacio con un triple y lo mejor para el UCAM fue mantenerse cerca tras unos minutos complicados (18-22). Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Las canastas de Radovic, Czerapowicz y McFadden en el inicio del segundo cuarto dieron más confianza y fluidez en su juego cuando más lo necesitaba (27-27). A la mejoría ofensiva le acompañó un mayor nivel de intensidad en defensa, lo que permitió al UCAM liderar el marcador por primera vez gracias a un McFadden desatado. El escolta anotó un primer triple para adelantar al UCAM y después, tras un robo en la siguiente jugada, arrancó el contragolpe y se frenó en la línea de tres para colocar el 33-27 y obligar a Moncho Fernández a tener que parar el partido con el tiempo muerto. Al contrario que en el primer cuarto, el porcentaje de acierto en ataque para el UCAM fue brillante en los primeros cinco minutos de este cuarto, con un McFadden como máxima referencia tras convertir su tercer triple en este tramo (38-31). A falta de cuatro minutos para el descanso, el UCAM vencía por once puntos de distancia y el parcial del cuarto se disparó al 31-10 con un triple de Taylor y otra gran acción de Davis. En los últimos compases, el Monbus Obradoiro logró darle un mordisco al marcador (50-39). Al UCAM le costó encontrar la fluidez de la primera parte en el inicio del tercer cuarto, pero fue suficiente para mantener a raya al Obradoiro. Fue un periodo de madurez y gestión, donde consiguió añadir puntos a su casillero por mediación de Davis y Taylor para mantener la distancia (58-43). Chris Czerapowicz, de los más destacados del partido, culminó una gran jugada colectiva del UCAM con un triple desde la esquina para levantar de nuevo al Palacio (63-47) ante un Obradoiro que se resistía a bajar los brazos, pero que no era suficiente para provocar un giro de guion (66-51). El intercambio de canastas beneficiaba al UCAM para poder mantener su ventaja en este periodo y Thad McFadden cerró este cuarto (72-59). En el último cuarto el UCAM era consciente de que tenía que repetir la misma fórmula que el anterior. Al Obradoiro le había costado reaccionar en el inicio de la segunda parte y no podía acercarse más en el marcador para evitar un sufrimiento innecesario (79-59). Pero en lugar de gestionar, en lugar de guardar la ropa ante las cuatro faltas de Cate y McFadden, al borde la eliminación, dio la estocada definitiva al partido con otro arreón defensivo y tras una rebote convertido por Rojas (88-63). El Palacio comenzó a festejar la victoria y agradeció el esfuerzo a sus jugadores cuando Tomás Bellas dejó otra maravilla en la pista al robar un balón y asistir por la espalda a Radovic (94-67). Vasileiadis remató la tarde con un triple y el UCAM se quedó a las puertas de lograr los cien puntos (98-80). «Hemos tenido que remar mucho y lo hemos hecho sin precipitarnos» Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, reconoció que su equipo tuvo que «remar mucho» para vencer por 98-80 al Monbus Obradoiro en el Palacio de los Deportes y resaltó que llegaron hasta la victoria «con mucha paciencia y sin precipitarnos». El técnico madrileño se refirió al choque ganado por su equipo y destacó que «es importante saber reaccionar a lo que nos ha pasado al principio frente a un rival que ha jugado bien en esos primeros minutos y a nosotros nos costó anotar». «Tuvimos que remar mucho y lo hicimos con mucha paciencia y sin precipitarnos», valoró el entrenador del UCAM Murcia tras finalizar el encuentro ante el cuadro gallego. El madrileño también reconoció las ganas que tenían de volver a jugar en casa tras tres salidas seguidas saldadas con sendas derrotas. «Echábamos de menos volver al Palacio de una manera increíble pues aquí se encuentra uno muchísimo mejor», indicó Sito, quien además valoró la actuación coral de su equipo. El conjunto murciano regresa a la octava posición de la Liga Endesa al sumar ya 16 victorias y en las últimas tres jornadas se enfrentará al Joventut, Real Madrid y Casademont Zaragoza para buscar las eliminatorias.