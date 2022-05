En directo: UCAM Murcia-Monbus Obradoiro

Primer cuarto

El partido arrancó con el UCAM Murcia atascado en ataque tras los triples de Taylor y Webb que repelió el aro. El base universitario lo volvió a intentar con una entrada a canasta que cerró la defensa gallega, pero fue el Obradoiro el que golpeó primero con un parcial de salida de 0-10 con los triples de Scrubb y Robertson. El Palacio intentó hacer reaccionar a los suyos con los primeros aplausos, aunque no había manera de que el conjunto universitario pudiera romper la sequía. Fue a los tres minutos y medio cuando James Webb anotó la primera canasta para los locales e instantes después un robo de Jordan Davis colocó el 4-10. Sin embargo, los problemas siguieron apareciendo con la segunda falta de Augusto Lima a los cuatro minutos de juego. El UCAM logró salir 'vivo' en este tramo del partido con los puntos de Taylor y Davis, aunque un nuevo triple de Vicedo sí que obligó a Sito Alonso a agotar su primer tiempo muerto (8-16). El técnico universitario mantuvo el mismo plan. No optó por cambios en el quinteto y los puntos de Lima y Davis abrieron un nuevo partido (12-16). Un partido que volvió a girar ante la protesta de Augusto Lima de una falta en ataque no señalada antes de una canasta de Elleson. Los colegiados le castigaron con una técnica, y el pívot brasileño se tuvo que retirar al banquillo con tres infracciones, dejando su lugar a Cate. El entrenador madrileño aprovechó también para dar entrada a Bellas y McFadden, pero la mala racha en ataque no cambió tras varios intentos del escolta y Czerapowicz por anotar (14-22). Bellas logró despertar al Palacio con un triple brillante y lo mejor para el UCAM al término del primer cuarto fue estar tan cerca de su rival en el marcador ante la falta de acierto (18-22).

Segundo cuarto

Las canastas de Radovic, Czerapowicz y McFadden en el inicio del segundo cuarto dieron más confianza y fluidez en su juego al conjunto universitario cuando más lo necesitaba (27-27). A la mejoría ofensiva le acompañó un mayor nivel de intensidad en defensa, lo que permitió al UCAM liderar el marcador por primera vez gracias a un McFadden desatado. El escolta anotó un primer triple para adelantar al UCAM y después, tras un robo en la siguiente jugada, arrancó el contragolpe y se frenó en la línea de tres para colocar el 33-27 y obligar a Moncho Fernández a tener que parar el partido con el tiempo muerto. Al contrario que en el primer cuarto, el porcentaje de acierto en ataque para el UCAM fue brillante en los primeros cinco minutos de este cuerto, con un McFadden como máxima referencia tras convertir su tercer triple en este tramo (38-31). El escolta se marchó hasta los 11 puntos en su casillero y fue ovacionado por todo el Palacio cuando volvió a entrar en juego Jordan Davis. A falta de cuatro minutos para el descanso, el UCAM vencía por once puntos de distancia a su rival tras una buena acción en el poste de Radovic (42-31) y una asistencia magistral de Taylor para Cate volvió a desatar la alegría en el Palacio (44-32) antes del segundo tiempo muerto de Moncho Fernández. El UCAM no solo se sentía cómodo sobre la pista, sino que comenzó a divertirse. Y eso es algo muy peligroso para los rivales. El parcial de este segundo cuarto se marchó al 31-10 con un triple de Taylor y otra gran acción de Davis entrando a canasta, y el marcador se disparó hasta el 49-33 a falta de un minuto para cerrar la primera parte. En estos sesenta segundos, el Obradoiro logró darle un mordisco al marcador y Davis permitió lo neutralizó desde el tiro libre (50-39).