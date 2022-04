El rey Felipe felicitó a través de las redes sociales a Carlos Alcaraz tras ganar el torneo de Miami, y ensalzó su «pasión sobre la pista» para convertirse en «el campeón más joven en las 37 ediciones» de este Masters 1.000.

«Tu pasión sobre la pista alimenta nuestra ilusión por el futuro del tenis español. ¡Felicidades, Carlos!», añadió el rey a través de su cuenta oficial de Twitter.

El joven murciano, de 18 años y número 16 del mundo (11 desde hoy), se convierte en el tercer tenista más joven en la historia en vencer en este tipo de torneos oficiales de la ATP, sólo por detrás del estadounidense Michael Chang y de Rafa Nadal.

La corona de Miami culmina una ascensión impresionante en los últimos meses que incluye escalas muy destacadas como los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2021, sus dos primeros títulos (Umag 2021 y Río de Janeiro 2022) y las semifinales de Indian Wells hace dos semanas, en las que perdió contra Nadal. Precisamente el balear también aplaudió el gran éxito de Alcaraz: «Muchas felicidades Carlitos por tu triunfo histórico en Miami. El primero de tantos que van a venir, seguro», indicó en twitter Nadal, que se recupera de una lesión en una costilla.

Nadal, uno de los dos jugadores que ha conseguido ganar esta temporada a Alcaraz, junto al italiano Matteo Berrettini, disputó cinco finales del Masters 1.000 de Miami pero nunca lo ganó.

Por su parte, Alcaraz dijo que «la verdad es que me he sentido como en casa desde el primer momento y desde el primer partido (...). Estoy encantado de haber jugado aquí cada día», dijo sobre la pista. Aseguró que no habría ganado sin «toda la energía» que le transmitió el público hispano a lo largo del Abierto de Miami. «La victoria es igualmente para todos vosotros», afirmó.

En su discurso como campeón, Alcaraz dio las gracias a su familia -su padre estaba en las gradas- y a todos los que le apoyan en todo el mundo, y se refirió concretamente a su entrenador Juan Carlos Ferrero, que tuvo que volar a España por el fallecimiento de su padre pero que regresó el sábado a última hora a Miami para acompañarle en la final. «Es un momento duro para él. Quiero decirle: ‘Gracias por venir y estar conmigo en este momento importante para mí y para mi carrera. Es increíble compartir este momento contigo’», indicó.

Nada más acabar la final, Alcaraz fue a las gradas para abrazarse con Ferrero y, posteriormente, escribió un mensaje en una cámara de televisión como homenaje a su padre. «Eduardo, siempre con nosotros», puso.