Tomás Bellas, base del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha afirmado que el equipo grana está "mejor" que cuando el fichó "y la clasificación así lo refrenda" al tiempo que ha puesto el listón alto al decir que "en todo se puede mejorar" llegando a admitir que son "perfectamente imperfectos".

El veterano jugador madrileño, de 34 años y que cumple su segunda campaña en el club, ha hecho esas declaraciones en una rueda de prensa que se ha hecho coincidir con la presentación de la agencia de comunicación y marketing digital N7 como nuevo patrocinador de la entidad universitaria.

Bellas ha hablado de la actualidad del equipo, que pasa por su última victoria ante el MoraBanc Andorra por 96-67 y por el partido que disputará el sábado a las seis de la tarde en la pista del Urbas Fuenlabrada, en el que jugaba antes de llegar a Murcia, a la que llegará siendo el séptimo clasificado con un bagaje de 12 victorias y nueve derrotas.

"Todo lo que sea ganar te da confianza y más tras el tropiezo que tuvimos ante el San Pablo Burgos y reaccionando como lo hicimos frente al Andorra", ha comenzado diciendo.

Del Fuenlabrada, conjunto desde el que llegó a Murcia iniciada la pasada campaña y que ocupa puesto de descenso al ser decimoséptimo y penúltimo clasificado con siete victorias en los 23 partidos que ha disputado, no ha hablado mucho.

Los fuenlabreños han perdido sus cinco últimos partidos y querrán acabar con esa mala racha el sábado.

"No me fijo mucho en los demás y estoy más pendiente de lo que hacemos nosotros para ser cada día mejor equipo y me da un poco igual el rival, con todo el respeto del mundo. Si mostramos el nivel que dimos el domingo tendremos opciones de llevarnos el partido", ha apuntado Bellas.

Según el director de juego grana, "está todo súper igualado", por lo que espera mucha competencia en las jornadas que le restan, al UCAM CB en concreto 13 de esta fase regular.

"En la segunda vuelta es muy complicado conseguir victorias porque todos los equipos se juegan algo. Nosotros tenemos una marcha, no cinco o seis, y si jugamos a tope nos va bien y debemos seguir trabajando siendo humildes", ha dejado claro.

Además, ha hecho referencia a las buenas prestaciones tras la disputa de la Copa del Rey.

"Para los equipos que lo hacen bien en la Copa, como hicimos nosotros, generalmente es complicado centrarse inmediatamente después y nosotros lo hemos hecho. No obstante, en todo podemos mejorar", ha indicado un autoexigente profesional.

"Hacemos cosas bien y por eso realizamos este buen baloncesto y estamos donde estamos. Tenemos la predisposición para mejorar y así todo es más fácil. Podemos decir que somos perfectamente imperfectos", ha señalado.

El madrileño promedia 5,1 puntos, 1,4 rebotes, 2,5 asistencias y 4,9 de valoración en 18 minutos por partido en sus 21 encuentros en esta Liga y se muestra satisfecho con su rendimiento: "Estoy contento con lo que hago, unos días anoto más, otros doy más asistencias y lo que quiero es ayudar para que el equipo gane. Lo que sí sé es que el UCAM CB está mejor que cuando yo llegué y la clasificación así lo refrenda".

Junto al griego Kostas Vasieliadis, de 38 años; y Thad McFadden, con 34, Tomás lleva los galones de la experiencia en el UCAM CB y asume su papel en ese sentido.

"Llevo años en la Liga, sé que lo que puedo aportar y, jugando más o menos minutos, tratamos de ayudar a los compañeros a que tomen mejores decisiones. Todo lo que sea sumar de una u otra forma es bueno", ha declarado.

Por último, sobre su futuro y una posible renovación se ha limitado a decir que está "encantado" con su estancia en Murcia, pero "ya veremos qué ocurre porque no es el momento de hablar de eso y lo que toca es seguir apretando y ser humildes".