El UCAM Murcia CB ha vuelto a hacer historia en su segunda participación en una Copa del Rey al alcanzar las semifinales. El equipo murciano ha repetido la gesta que consiguió en 1996 al eliminar al Valencia Basket en un partido con un final de infarto (83-86). Los de Sito Alonso, quien pudo llegar sobre la bocina para dirigir el encuentro tras superar el coronavirus, firmaron una primera parte espectacular y parecía tenerlo todo perdido al inicio de la segunda, cuando dinamitó sus 19 puntos de ventaja en tan solo tres minutos y medio. Todavía así, el UCAM se agarró al partido y cuando parecía que se le escapa de nuevo, se lo llevó con un estelar McFadden en los últimos compases del encuentro. "Creo que casi llegamos a perder el partido dos veces", decía Augusto Lima a los medios al término del encuentro. El UCAM se medirá ahora en semifinales al ganador entre el encuentro frente al BAXI Manresa y el Barcelona.

Primer cuarto

El UCAM Murcia parecía entrar algo tímido al partido con el paso de los primeros segundos. Pero ocurrió todo lo contrario. El conjunto universitario mantuvo la concentración desde el arranque y Sito Alonso sorprendió con la entrada de McFadden en el quinteto inicial. Una decisión que no pudo salirle mejor el entrenador universitario, ya que el escolta fue clave para dinamitar el primer cuarto con sus triples y su implicación atrás (2-9). El UCAM, que dominaba también en el rebote, volvió a apostar por dejar libre a Dubljevic en el perímetro cuando le tocaba defender y eso desconectó a un cuadro taronja que solo conseguía generar juego a través de su pívot. Los triples de Taylor y Webb ampliaron la renta hasta los nueve puntos de ventaja (12-21) tras la única rotación de Davis por McFadden y Peñarroya se vio obligado a tener que pedir tiempo muerto. El Valencia Basket cambió a todos sus hombres en pista, dando entrada a Dimitrijevic junto a Van Rossom en la dirección, sin embargo, los puntos de Lima y Webb completaron un parcial de 0-5 que cerró el primer cuarto (14-28).

Segundo cuarto

Un alley oop de Tobey abrió un segundo cuarto en el que el Valencia Basket trató de mejorar su imagen y meterse en el partido. El UCAM, por su parte, partió con un quinteto totalmente distinto con Bellas, Davis, Czerapowciz, Cate y un Radovic que se destapó desde el perímetro con dos canastas consecutivas (19-36). Peñarroya continuaba sin verlo nada claro y un nuevo triple del UCAM, en esta ocasión de Czerapowicz, elevó la distancia a los veinte puntos en el marcador a seis minutos del descanso (19-39). El único aspecto negativo en este cuarto fue que Cate se cargó pronto de faltas, con tres infracciones, y el UCAM entró en bonus cuando todavía restaba mucho tiempo para el descanso. Prepelic se echó al Valencia Basket a las espaldas con cinco puntos consecutivos (25-39) y Lima tuvo que defender con más cuidado para no afectar a la rotación y enviar al tiro libre a su rival (25-43). En los minutos finales del primer tiempo, se vio un aluvión de triples por parte de los dos equipos que dejó el marcador en 19 de distancia y con el UCAM superando la barrera de los cincuenta puntos (33-52).

Tercer cuarto

Un parcial de salida de 10-0 tras el descanso metió de lleno al Valencia Basket en el partido y desordenó por completo al UCAM Murcia, por lo que Sito Alonso se vio obligado a pedir tiempo muerto (43-52). La apuesta de Peñarroya de contar con Rivero, Dubljevic y Claver noqueó al equipo murciano junto a Hermannsson y Van Rossom llevando el parcial hasta un 16-0 que apretaba el marcador en apenas tres minutos (49-52). Un triple de Hermannsson ejecutado con brillantez confirmó que se abría un partido totalmente distinto al de la primera mitad para el UCAM y la situación se complicó aún más al cometer dos faltas consecutivas Lima que le enviaban al banquillo con cuatro (52-52). A los cuatro minutos y medio del tercer cuarto, Jordan Davis anotó la primera canasta del segundo tiempo para un UCAM que peleó por aguantar a su rival después de tirar por la borda toda la ventaja. El Valencia Basket logró colocarse por delante en el marcador con el 57-56 y, a partir de ahí, el UCAM se fue del partido. El equipo de Sito Alonso se cargó de faltas, con cuatro de Taylor, y una técnica sobre Jordan Davis amplió la distancia de un tercer cuarto que acabó con el 64-61.

Último cuarto

Un triple punteado de McFadden a la contra abrió los últimos diez minutos de un partido al que el UCAM no había dicho todavía la última palabra pese a las dificultades (66-64). El escolta universitario volvió a poner por delante al UCAM, pero reaccionó rápidamente el cuadro taronja para no perder la iniciativa con un triple inverosímil de Prepelic (72-67). Los puntos de Davis y Radovic en la pintura mantuvieron abierto el partido a seis minutos del final junto a un triple de McFadden que volvía a colocar el empate (74-74). El equipo de Sito Alonso contó con varias oportunidades para volver a ponerse por delante en el marcador, pero no acertó en sus lanzamientos hasta que apareció Tomás Bellas con un triple a cuatro minutos del final (76-77). Una buena defensa del base y Davis, permitió un robo en la subida de balón del Valencia Basket para colocar el 80-79 a dos minutos y medio del final. El UCAM volvió a enlazar dos buenas defensas en el tramo final e Isaiah Taylor hizo estallar a la afición murciana a 1:21 del final del partido (80-81), aunque se tuvo que retirar lesionado por un calambre. Prepelic anotó un triple al que contestó rápidamente James Webb y el UCAM defendió de manera espectacular el saque de banda de Valencia Basket. El equipo taronja tardó demasiado tiempo en hacer falta sobre McFadden, y el escolta no falló desde el tiro libre para poner el 83-86 a 7.5 segundos del final. El triple de Prepelic desde la frontal no entró, ni tampoco la segunda oportunidad de Dubljevic tras revisar el tiempo en el marcador (83-86). El UCAM Murcia volvía a hacer historia en la Copa del Rey al alcanzar de nuevo las semifinales en su segunda participación.