El Cartagena sumó su segunda derrota consecutiva a manos del Ibiza en un partido marcado por la polémica. El conjunto de Paco Jémez fue mejor durante gran parte del encuentro, pero se vio favorecido por varias decisiones arbitrales que acabaron decantando la balanza. Sin haber generado apenas peligro, los celestes se encontraron un penalti de Gastón Silva por mano que les sirvió para abrir la lata. Dauda igualó la contienda tras una gran jugada en el área de Rubén Castro al filo del descanso, pero a veinte minutos del final, el colegiado volvió a señalar penalti a instancias del VAR tras un leve contacto de Alcalá con Castel y terminó decidiendo el partido.

Al inicio del encuentro, el Ibiza se hizo con la pelota y obligó al Cartagena a replegarse en su campo. Con el paso de los minutos, los de Luis Carrión comenzaron a sacudirse el dominio inicial de los locales con posesiones en campo propio y jugadas rápidas al espacio. El Cartagena tuvo su primer acercamiento al cuarto de hora de juego por medio de Rubén Castro, que se plantó solo ante Domínguez y erró la finalización de vaselina, sin embargo, el colegiado invalidó la jugada por claro fuera de juego.

Tras muchos minutos sin ocasiones, el conjunto celeste se plantó en el área por la derecha y un centro sin aparente peligro golpeó la mano despegada de Gastón Silva dentro del área. Quintero González, tras el aviso de la sala VAR, revisó la jugada y terminó señalando la pena máxima contra el Cartagena. Guerrero, con mucha calma, definió por bajo a la derecha de Marc Martínez, y puso el 1 a 0 en el marcador a los 22 minutos de partido.

Los albinegros consiguieron reponerse llegada la media hora. Rubén recibió de espaldas en el centro del campo y descargó sobre De Blasis, que abrió a la izquierda para la carrera de Mo Dauda. El ghanés realizó su jugada favorita, recortó hacia el centro y golpeó fuerte con la derecha, pero se encontró con la buena intervención de Domínguez.

Los pupilos de Luis Carrión adelantaron sus líneas con buenas triangulaciones para salir de la presión celeste y tuvieron una buena ocasión para poner el empate tras un córner servido por Cayarga que golpeó en un contrario y se marchó cerca del segundo palo.

Cuando ya habían pasado los mejores minutos de los albinegros y el partido se marchaba al descanso llegó el tanto que puso las tablas en el marcador. Rubén Castro controló dentro del área un mal centro de Gastón Silva y recortó en varias ocasiones ante la salida del meta. El delantero canario consiguió picar la pelota por encima del portero y de los defensas para encontrar a Dauda en boca de gol que remató de cabeza imponiéndose por alto para poner el empate en el tiempo de descuento de la primera mitad.

En la segunda parte, el Ibiza volvió a someter con una mejor posesión de la pelota al Caartagena y pronto comenzó a tener ocasiones de gol. Goldar no consiguió impactar de volea un buen centro de Guerrero y, en la siguiente jugada, Herrera puso un centro raso atrás para la llegada de Manu Molina, pero su remate se marchó alto. En otra jugada larga de los locales, Escobar puso un centro templado que Castel remató fuera por poco ganando en el aire a la defensa albinegra.

Los celestes acapararon casi todo el peligro de la segunda mitad y, pasada la media hora, Manu Molina volvió a disparar desviado desde la frontal del área tras un rechace de la zaga cartagenera. Juan Ibiza también la tuvo en la salida de un córner, pero su testarazo no encontró portería y Herrera disparó a las manos de Marc Martínez tras una gran carrera por banda de Escobar y el posterior centro raso.

En el minuto 70, De Blasis tuvo una de las pocas ocasiones de su equipo en los segundos 45 minutos cuando remató con la cabeza un centro lejano de Buffarini y obligó a Domínguez a intervenir, pero tan solo dos minutos después llegó la jugada que condenó al FC Cartagena. Castel corrió a la espalda de la defensa cartagenera y recortó dentro del área sobre Alcalá, que tocó con su bota el pie de apoyo del delantero celeste y provocó un más que polémico penalti a favor de los locales. Tras otra revisión del VAR, Quintero González detuvo un ataque del Cartagena para ver la jugada y señalar el segundo penalti para el Ibiza. Esta vez fue Cristian Herrera el encargado de lanzar desde el punto fatídico para poner de nuevo en ventaja a su equipo con un disparo raso a la izquierda.

El partido se fue apagando sin que el FC Cartagena fuera capaz de crear ocasiones de peligro pese a la entrada de Ortuño y Gallar con media hora por delante. En los últimos minutos y con el Cartagena volcado, el partido se rompió y ambos equipos tuvieron ocasiones para hacer un gol. Una vez en el descuento, los albinegros se lanzaron a por el empate con varias jugadas que terminaron en centros peligrosos y, en la última jugada, el árbitro señaló el final del encuentro en medio de un ataque prometedor del Cartagena en una decisión que hizo enfurecer a la plantilla y que terminó con las amarillas por protestar a Pablo Vázquez, Marc y Alcalá, que se pierde el siguiente encuentro.

La derrota aleja al Cartagena del play off y permite al Ibiza colocarse a tan solo un punto de los albinegros comprimiendo la zona media.

Luis Carrión: «El árbitro le ha dicho a un jugador mío ‘os jodéis’»

Tras un final de partido cargado de polémica y bronca de los jugadores albinegros con el colegiado Quintero González, Luis Carrión expresó en sala de prensa su malestar con las decisiones del árbitro principal. «No me gustan las faltas de respeto y juro por mis hijos que he escuchado cosas hoy que no me han gustado y eso se tiene que saber. El árbitro le ha dicho a un jugador mío ‘os jodeis’ y ha echado a mi segundo sin decir una palabra», afirmó.

Además, el entrenador cartagenerista insinuó que el colegiado tiene predisposición para decidir en contra del Cartagena. «Tengo claro que con este árbitro vamos a recibir penaltis y expulsiones siempre porque ya ha pasado en Fuenlabrada y aquí», aseveró Carrión.

El jefe del banquillo albinegro añadió que el colegiado «es un recién ascendido y está un poco nervioso, por eso comete errores».

Sobre el devenir del encuentro, Luis Carrión expresó que «quizás el empate habría sido lo más justo y al final, situaciones del partido, nos han llevado a perderlo», explicó.

En un análisis más concreto del choque, Carrión manifestó que la clave de la derrota estuvo en la segunda pena máxima. «Cuando hemos recibido el segundo penalti, no estábamos mal. Recibíamos peligro y llegábamos a campo contrario bien aunque estábamos cansados por dentro».

Por último, Carrión valoró el desempeño de Buffarini, que debutó como titular en el equipo. «Ha metido un par de centros buenos y defensivamente ha estado correcto ante un equipo difícil. Creo que ha estado bien», concluyó Luis Carrión.