El ciclista italiano Alessandro Covi se impuso en las calles de Cartagena con un tiempo de 04:34:50, proclamándose campeón de la 42 edición de la Vuelta Ciclista Región de Murcia-Costa Cálida-Gran Premio Sabadell.

El transalpino se llevó la victoria final con apenas un segundo de diferencia sobre un grupo encabezado por su compañero Matteo Trentin y Matis Louvel (Team Arkea Samsic). Covi realizó un gran movimiento de contragolpe tras el descenso del Alto del Cedacero, cuando el pelotón había neutralizado una fuga del estadounidense del Emirates, Brandon Mcnulty, y mantuvo las diferencias con el reducido pelotón hasta la meta en el Paseo Alfonso XII de la ciudad portuaria, donde estaba situado el final de la etapa.

La 42ª edición de la prueba partía de Fortuna con un recorrido total de 183,2 kilómetros con unas estupendas condiciones meteorológicas. Desde el inicio se produjeron varios intentos de fuga camino de Murcia capital. Las rampas de la dificultad montañosa inicial del día, la Cresta del Gallo (3ª categoría), fueron el escenario de los primeros demarrajes importantes de la etapa. Los dos corredores del Euskaltel Euskadi, Asier Exteberria primero y Xabier Mikel Azparren después, comenzaron a abrir una importante brecha sobre el grupo tirado por Movistar y UAE.

Camino del célebre Collado Bermejo (categoría especial), los ciclistas de la formación naranja acumulaban una renta de casi cuatro minutos y medio con el grupo, donde Bora Hansgrohe comenzaba a tomar responsabilidad implementando un fuerte ritmo de caza. Anton Palzer aprovechaba el trabajo de sus compañeros, ya en plena subida a la Cima Marco Pantani, para intentar contactar sin éxito con el dúo cabecero.

En la cima del puerto, principal dificultad montañosa del día, Azparren y Extebarría mantenían algo de diferencia sobre un pelotón encabezado en ese momento por el potente bloque del UAE antes de ser finalmente neutralizados.

Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates), Nils Politt (Bora Hansgrohe), Warren Barguil (Team Arkea Samsic) y Kobe Goossens (Intermarché Wanty Gobert) atacaron en un movimiento de contraataque que llegó a acumular una renta de casi dos minutos sobre el gran grupo que encabezaban Cofidis, Astana y Caja Rural.

El buen entendimiento de los cuatro fugados puso en jaque la carrera camino del Alto del Cedacero (3ª categoría), último puerto del día. Varios equipos como Bingoal Pawels Sauces o Burgos BH sumaron algún efectivo a la caza antes de llegar a la ascensión final, reduciendo las diferencias por debajo del minuto.

Caída de Antonio Jesús Soto

Nils Politt fue el primero en claudicar en las primeras rampas del Alto del Cedacero acusando el fuerte ritmo del norteamericano Brandon Mcnulty. Kobe Goossens y Warren Barguil no tardaron en ceder y ser devorados por el pelotón. Precisamente detrás, el alcantarillero Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi), ganador de la edición anterior, se iba al suelo cuando estaba comenzando la ascensión y quedaba rezagado del grupo perseguidor sin opciones para pelear la victoria final en la ciudad trimilenaria.

Miguel Ángel López, quien estrenaba su curso 2022 en su retorno a Astana tras dejar Movistar, atacó acompañado de Jesús Herrada (Cofidis), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) y Thibault Guernalec (Arkea Samsic). La insistencia del colombiano provocó que ninguno de sus rivales pudiera seguirle la rueda en la subida mientras Mcnulty coronaba en solitario con medio minuto de renta. En el descenso Miguel Ángel López quedaba sorpresivamente descartado al tener que cortarse aquejado de unos calambres.

En el grupo perseguidor, muy reducido tras la subida, Bora y Arkea intentaban organizar un último intento de caza. Con terreno favorable, Brandon Mcnulty volvió a aumentar las diferencias hasta rozar nuevamente los cincuenta segundos. La alianza de las dos escuadras acabó por echar abajo la fuga del portentoso corredor estadounidense. Alessandro Covi (UAE Team Emirates) realizó un inteligente movimiento a cinco kilómetros para la llegada al que no pudieron contestar desde el pelotón.

El corredor transalpino aprovechó el abrigo de las calles de Cartagena para gestionar las distancias y llevarse la carrera, aventajando a su compañero Matteo Trentin por apenas un segundo de diferencia. El ciclista del Euskaltel Euskadi, Asier Etxebarría, se adjudicó el maillot rojo como ganador de la Montaña y, por su parte, el francés del Arkea Samsic, Warren Barguil, encabezó la clasificación de las Metas Volantes con su correspondiente maillot azul. La general por equipos dejó a UAE Team Emirates como mejor escuadra por delante del Bora Hansgrohe alemán. El mejor murciano fue Miguel Ángel Ballesteros.

Alessandro Covi es, por tanto, el quinto ciclista que levanta los brazos en Cartagena, tomando el relevo del también italiano Davide Branatti en la edición del año 1999. El uzbeko Djamolidine Abduzhaparov en 1996, el también transalpino Giovanni Lombardi en 1994 y el navarro ganador de cinco Tours de Francia, Miguel Induráin, en una etapa prólogo disputada en 1986 son los otros nombres que han dejado su impronta en la ciudad portuaria.

Covi: «Fui a tope a por la victoria y estoy muy feliz por el equipo»

En línea de meta, Alessandro Covi afirmó que su equipo, el UAE Team Emirates, tenía varias estrategias para ganar la 42ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida. «Probamos la fuga con Brandon Mcnulty y teníamos a Matteo Trentin en caso de llegar al sprint en grupo», explicó el corredor italiano, quien vio su oportunidad en los kilómetros finales. «Fui a tope a por la victoria y estoy muy feliz por el equipo», dijo el ganador.

Trentin: «Ha sido inteligente»

El propio Trentin se mostró satisfecho con su primer podio en la prueba y elogió el ataque de su compañero, indicando que «ha sido un movimiento muy inteligente y en el momento adecuado».

Por su parte, el corredor alcantarillero Miguel Ángel Ballesteros, mejor corredor murciano de la ronda, valoró la alta velocidad del pelotón durante toda la jornada. «Desde el Collado Bermejo no ha habido tregua y me he cortado al llegar al Alto del Cedacero, pero lo hemos dado todo aunque no haya podido ser», apuntó el ciclista del Electro Hiper Europa.

López, con problemas

El colombiano Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team), quien completaba sus primeros kilómetros en competición este curso, lamentó los problemas físicos que sufrió mientras perseguía al americano Brandon Mcnulty en el último descenso del día. «Es la primera carrera y quería probarlo pero me ha dado un calambre en la pierna y me ha tocado parar», espetó el ciclista de Astana, quien no corría desde que abandonara la Vuelta a España 2021 cuando vestía el jersey del Movistar Team y que este lunes correrá la primera edición de la Clásica Jaén - Paraíso Interior.