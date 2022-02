Lo más destacado de la jornada 19 de la Preferente Autonómica de la Región de Murcia es que el Lorca FC, que hace seis años llegó a militar en el fútbol profesional, se ha retirado de la competición, dejando huérfano el grupo II, en el que a partir de ahora descansarán dos equipos cada semana.

En el grupo I, el líder, el Cieza del lorquino Paco Lorca, no pasó del empate. Esto lo aprovechó el Muleño de Juan Carlos Ramos para recortar dos puntos en la lucha por el liderato. El Molina no pasó del empate ante el Cehegín, al igual que el Beniel, que a pesar de marcar tres goles no pudo ganar al Ceutí.

En el grupo II, el descanso del Alcantarilla no lo supo aprovechar el Águilas. Los costeros, entrenados por Paco Jurado, solo empató ante el Cabezo de Torres. El Alcantarilla supera a los aguileños en dos puntos. El Algar y la SFC Minerva no desaprovecharon la ocasión e igualan a puntos con el Águilas, formando un triple empate para la segunda posición.