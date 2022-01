La inesperada salida de David Simón ha dejado a la defensa del FC Cartagena cojeando de una pata. Julián Delmás, que ha acaparado prácticamente todos los minutos en lo que llevamos de temporada, se ha quedado, de la noche a la mañana, sin competencia en el lateral derecho. Antoñito, único recambio del zaragozano, también está en la rampa de salida en este mercado invernal tras no haber contado apenas para Luis Carrión, lo que deja a Delmás como único lateral diestro y provoca que el fichaje de un zaguero en las próximas horas sea indispensable.

David Simón, que desembarcó en Cartagena para la temporada 2020-21 tras descender con el Deportivo de la Coruña a Segunda División B, se hizo con un sitio en el once albinegro nada más llegar. En un primer momento, el de Las Palmas de Gran Canaria convenció a Borja Jiménez y pasó por encima de Julián Delmás, que a penas participó en ocho partidos durante la primera vuelta y estuvo cerca de salir en ese mercado invernal.

La situación llevó a los albinegros a contratar a Antoñito, pero, al no encontrar salida para Julián, Carrión se encontró a su llegada con tres laterales en el perfil diestro. Simón también se ganó la titularidad con Luis, sin embargo, una lesión le mantuvo fuera del césped casi media temporada y le hizo perder su sitio en el equipo.

En el pasado mercado de verano, todo hacía indicar que David Simón dejaría el equipo al haber perdido su lugar en favor de Delmás, pero se quedó y trabajó buscando una remota oportunidad en el concurrido lateral.

Pese a no contar con demasiados minutos, el canario ha sido el recambio natural de Delmás en liga cuando el zaragozano ha descansado -frente al Leganés- o cuando ha cumplido sanción -ante el Tenerife-. Fue en la Copa del Rey donde Simón encontró su oportunidad. En la competición copera, el FC Cartagena disputó dos partidos contra rivales de menor categoría antes de medirse al Valencia y Luis Carrión aprovechó los partidos para meter en dinámica a los menos habituales. Simón hizo valer sus minutos y se reivindicó. Realizó dos grandes partidos ante Racing Rioja y Castellón, consiguiendo una asistencia, y se ganó la titularidad en dieciseisavos de final frente al Valencia, cumpliendo a la perfección su labor.

No obstante, su buen papel en Copa no le sirvió para que Luis Carrión se replantease su titularidad. Tras haber disputado solamente cuatro partidos en liga y tres en Copa en los que ha sumado 500 minutos de juego -264 en la competición doméstica-, el polivalente lateral no ha aceptado el rol secundario al que se ha visto relegado en el Cartagena y ha decidido salir. A sus 33 años, el experimentado lateral se embarca en una nueva aventura fuera de nuestro fútbol y, después del acuerdo con el club para rescindir su contrato, David Simón se marcha libre, de la misma forma en la que llegó a Cartagena.

La posición del lateral derecho del FC Cartagena ha pasado, en pocos días, de la congestión a la escasez. La comisión deportiva, que ha reforzado con garantías el centro del campo y el centro de la zaga con Cristóforo y Datkovic, tendrá ahora que hacer frente a la urgencia en la banda derecha. Once días restan para el cierre de la ventana de fichajes, once días para que Breis y compañía contraten a un sustituto que no estaba previsto.