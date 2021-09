La teoría del yin y el yang habla de dos fuerzas opuestas que se necesitan y se complementan para explicar todo. Una dualidad que ayer volvió a mostrar el UCAM Murcia CB en el estreno de un nuevo curso en la Liga Endesa (85-78). Porque a su casi campanada en la casa del actual campeón de la Liga Endesa tras un brillante tercer cuarto, hay que añadirle una primera parte en la que ofreció su versión más apagada en los dos extremos de la pista. Hasta 17 puntos de diferencia fue capaz de recortar al Barcelona en un último cuarto en el que los de Sito Alonso llegaron a ponerse por delante. Sin embargo, los fallos desde el tiro libre (53%) cuando ambos equipos entraron en bonus acabaron dando oxígeno a los azulgranas cuando más lo necesitaban, y dinamitando las opciones del UCAM de dar la primera sorpresa de la mañana en la ACB.

Poner contra las cuerdas a una plantilla que vuelve a aspirar a todo es una buena carta de presentación para un equipo que confió en mantener vivas las sensaciones con las que finalizó el pasado curso para romper con su propio ‘status quo’ en la liga. El UCAM mantuvo ayer algunas constantes que seguro quiere volver a tapar lo más pronto posible, como la mala entrada al partido o el escaso acierto en los tiros libres, tanto de jugadores especialistas en esta faceta como de los que no lo son tanto. Pero también enseñó nuevas señales que seguro quiere mantener y potenciar con el paso de las jornadas, como su nivel competitivo tras el descanso, el papel de McFadden o el paso adelante en ataque de Augusto Lima. Y es que el pívot brasileño se convirtió ayer en una de las claves para que el UCAM se enganchase al partido. Con 15 puntos y 6 rebotes, mostró sus cualidades por encima del aro, no dudó en atacar la canasta cuando tuvo una mínima oportunidad y al mismo tiempo fue capaz de sostener al equipo en defensa gestionando bien las faltas hasta el tramo final.

Y es que a falta de poco más de cuatro minutos para el final, el UCAM logró ponerse a tan solo un punto de distancia (69-68) tras un mate del brasileño. Fue ahí cuando el guion llevó a los de Sito Alonso al peor escenario posible, cuando con ambos equipos en bonus Bradon Davies castigó desde esa distancia todo lo que perdonaba el equipo murciano en la misma situación.

Un desenlace que solo los más optimistas hubiesen creído después del arranque de partido. En el inicio, el conjunto universitario se centró en la defensa en el poste bajo, lo que permitió al Barça anotar desde la media distancia con Higgins, Oriola y Calathes. Mientras que en ataque los murcianos no lograron rascar puntos en juego hasta que apareció Thad McFadden (14-7). Con un parcial de 8-0, los de Jasikevicius empezaron a carburar tras el varapalo de la Supercopa a costa de un UCAM que no mostraba señales de mejoría tras dos faltas de Rojas (22-7). Sito Alonso quiso darle la vuelta al juego con las rotaciones dando entrada a Bellas, Czerapowicz y Radovic, aunque las visitas al tiro libre de los azulgranas no ayudaban para cortar la sangría (23-9). La distancia en el marcador llegó a ser de 16 puntos en este primer asalto, pero Davis logró darle un mordisco con un triple lejanísimo sobre la bocina del primer cuarto (26-14).

Un buen arranque en el segundo capítulo del duelo desencadenó en el primer tiempo muerto gastado por Jasikevicius (26-18). Czerapowvicz tuvo la opción de recortar todavía más la distancia con un triple desde la esquina que repelió el aro tras subir la intensidad atrás el conjunto universitario, así que el Barça aprovechó para dar otro arreón con los puntos de Jokubaitis y Hayes (30-18). El nivel defensivo de los de Sito Alonso crecía por momentos, lo que llevó al Barça incluso a gastar los segundos del reloj de la posesión tras una canasta de Davis (32-24). Sin embargo, la falta de acierto desde el perímetro (1/7) fue lo que impidió al equipo murciano dar el golpe definitivo para remontar. Además, el UCAM mostró debilidad incluso en campos donde siempre domina -y que acabó dominando- ante la dificultad para cerrar el rebote, dando segundas oportunidades a los azulgranas, hizo que la diferencia no se moviera (42-28).

Pero tras el paso por vestuarios todo cambio. Incluso después de que un triple de Calathes pusiera la máxima ventaja para los azulgranas en 17 puntos. El UCAM olió las dudas del Barça, y los fantasmas del tercer cuarto de la final de la Supercopa ante el Madrid volvieron a aparecer en el Palau. Bellas y Webb, desde el triple, rompieron la mala racha desde el exterior y tras un robo de McFadden se rebajó la renta por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos (49-40). El UCAM se recargó de confianza durante estos instantes y Bellas remató estos brillantes minutos en las dos canastas. Tal era la parálisis de los de Jasikevicius que Taylor consiguió empatar el partido a falta de tres minutos para finalizar el cuarto con un ‘2+1’ tras un otro robo en un saque de fondo (51-51). El Barça volvió a dar señales de vida con un triple de Mirotic, pero de nuevo Taylor y Lima completaron un parcial de 11-30 que hizo soñar a los aficionados del UCAM a falta de diez minutos (58-58).

Las opciones universitarias de dar la campanada eran totalmente reales. Tenían contra las cuerdas al campeón de la ACB en su casa, y Taylor -el máximo anotador visitante con 18 puntos- completaba la remontada (58-61). Los de Sito Alonso, con Radovic, Rojas y Lima llevando al límite a los azulgranas, lograron mantenerse cerca antes de encarar el tramo decisivo (69-68). Hasta que un parcial de 6-0 devolvió la iniciativa al Barça en el marcador y el partido se ‘fue’ a una lucha paralela en el tiro libre. Eso sí, a falta de 1:52 para la conclusión, el UCAM volvió a tener posesión para recortar de nuevo tras un tapón de McFadden sobre Calathes y el escolta redondeó su regreso a la pista con un triple en la siguiente acción, por lo que el UCAM volvió a presentar su candidatura a dar el campanazo en el Palau (78-75). Sin embargo, a Davies no tembló el pulso y acabó cerrando un sufrido triunfo para los de Jasikevicius (85-78).

Sito Alonso: «No se puede empezar el partido así contra nadie en esta liga»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se mostró contento por muchas cosas que llevaron a su equipo a poner contra las cuerdas ayer al Barcelona. Pero también enojado, sobre todo por el mal arranque del encuentro, en el que llegó a perder por 16 puntos de distancia. «Creo que no podemos empezar así contra nadie en esta competición. Para ganar a un equipo como el Barcelona no podemos conceder 5 o 6 minutos de menos agresividad o intensidad por parte nuestra que el equipo rival», explicaba el técnico universitario y añadía que «nuestra salida puede ser cualquier cosa, como falta de acierto o no contrarrestar la buena defensa del rival, pero no perder cosas que dependen de nosotros, como la entrega». Además, también se lamentó por los fallos en el tiro libre, ya que varios de ellos fueron «de jugadores que están por encima del 80 o el 90% de acierto».