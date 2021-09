El fútbol volvía a Cartagena después de dos jornadas en lo que ha significado el segundo partido disputado en la ciudad portuaria en esta temporada. Afrontaba con mucha motivación el choque el FC Cartagena ante la Real Sociedad, que acabó con triunfo en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Alfredo Ortuño de cabeza (1-0), después de haber conseguido su primera victoria el lunes pasado frente al Real Zaragoza (0-1) en un partido que resultaba clave para romper la mala racha que llevaban los de Luis Carrión. Su rival era la Real Sociedad ‘B’ de Xabi Alonso, que se presentaba en Cartagena después de estar invicta tras las tres primeras jornadas ligueras, fruto de una victoria y dos empates.

Luis Carrión apostaba por un once ofensivo, optando por un 4-4-2 en el que juntaba a Rubén Castro y al debutante Mo Dauda en ataque. De esta manera, el técnico catalán presentaba de inicio un planteamiento diferente a lo mostrado anteriormente y se lanzaba a por el partido desde el principio, pese a las bajas de jugadores importantes como Antonio Luna y Pablo De Blasis.

Larguero de Pedro Alcalá

El partido comenzaba en Cartagena con un ritmo frenético, en el que en los primeros cinco minutos dejaba varias acciones que acelerarían los latidos de la afición albinegra, Marc Martínez evitaba el primer gol de la tarde frustrando con el pie derecho un uno contra uno en el minuto 2, mientras que instantes después, Pedro Alcalá casi consigue el gol de la jornada con un disparo desde el medio campo que tocó en el larguero de la portería defendida por Gaizka Ayesa. Sin duda, los primeros minutos fueron para el club albinegro, pese a la primera intervención de Marc Martínez y, a través de las internadas y el descaro de Mo Dauda, se plantaba una y otra vez en el área rival.

No fue hasta el minuto 20 cuando el FC Cartagena tuvo una de las más claras de la primera parte cuando, tras un disparo mal repelido por el guardameta del filial vasco, Rubén Castro no pudo acertar a conectar limpiamente con el balón, acabando el esférico en las manos del guardameta vasco en lo que suponía la primera gran ocasión fallada del conjunto albinegro. Sin embargo, la Real Sociedad ‘B’ no era un mero espectador y así lo demostraba en una acción al borde de la media hora de partido y, un disparo de Lobete hacía intervenir a Marc Martínez de manera magistral y, ayudado con el palo, detenía el primer disparo para luego atrapar sin problemas la segunda acción.

Tras la pausa de hidratación, Marc Martínez volvía a intervenir con el cuerpo a un disparo de Garrido tras un pase clave del murciano Germán Valera. También el FC Cartagena tuvo sus opciones, sobre todo con un disparo de Álex Gallar dentro del área que se marchó alto cuando lo tenía todo para perforar la meta visitante.

De este modo se acababa una primera parte frenética en la que, quizá el Cartagena se mostró mejor y más cómodo en el campo, aunque el filial ‘txuri-urdin’ tuvo también sus opciones para ponerse por delante. Tras el descanso, Luis Carrión optaba por introducir a Andy Kawaya por Mo Dauda, mermado muscularmente, de esta manera el esquema del técnico catalán cambiaba, pasando Berto Cayarga a la punta de ataque junto a Rubén Castro.

Segundo acto muy diferente

La segunda mitad comenzó de manera totalmente diferente a su antecesora, teniendo ambos equipos más reservas a la hora de dejar desprotegidas sus espaldas, primando la intención de no conceder tantas ocasiones y esperar para aprovechar la oportunidad de romper el partido. Poco hubo que reseñar durante la primera media hora de la segunda parte, además de un par de disparos que atrapó sin problemas Marc Martínez, no hubo muchas más acciones, mientras que el FC Cartagena buscaba llegar con claridad al área rival, cosa que no conseguía.

Con mucho respeto entre ambos equipos, los últimos minutos de partido resultaron realmente tensos, puesto que el partido se rompía y podía caer hacia cualquier lado. Afortunadamente, cayó del lado albinegro, en el minuto 93, tras un magnífico centro de Delmás y un espléndido remate de cabeza de Ortuño, el FC Cartagena lograba perforar la meta de Ayesa y, de este modo, consiguió sumar la segunda victoria consecutiva en un partido que pudo decantarse para cualquier lado.

El técnico, Luis Carrión, destaca la capacidad del autor del gol para «desatascar partidos»

Luis Carrión entraba a rueda de prensa exultante tras la victoria y aseguraba que «ha sido un buen partido por parte de ambos equipos». Respecto a su decisión de alinear a Mo Dauda, recién llegado al equipo, aseguró que sabían que iba a ser un partido con «espacios y para romper la espalda» y por eso tomó esa decisión, asegurando que las molestias en el isquio de Dauda han trastocado los planes del técnico.

Respecto a la decisión de introducir a Ortuño en los minutos finales del partido, aseguró que en un partido de estas características sabían que iban a necesitar «a este tipo de jugador» para desatascar partidos que se ponían difíciles.

No se mostraba contento, sin embargo, con el poco acierto del equipo pues, pese a que se muestran «satisfechos por haber generado tanto», debido a que en la categoría cuesta mucho ganar partidos y no se pueden desaprovechar ocasiones tan claras.

De esta manera, el FC Cartagena logra otra victoria en un partido en el que se puede destacar como lo mejor la actitud del equipo para ir a por el partido y el gol en el descuento, y lo peor ha resultado el calor sofocante que hizo sufrir a la afición.