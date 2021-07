El grupo de ultrafondo y senderismo ‘Los Tractores’, culminó con éxito el pasado domingo la séptima edición de la ‘Vuelta al Mar Menor’ desde Pilar de la Horadada (suspendida el año pasado con motivo del Covid). Un total de 75 kms que incluían, entre otros, recorrer a pie toda La Manga y cruzar La Encañizada (más de 700 metros de mar). Del mismo modo, el equipo de ciclistas realizó horas antes los 140 kms que hay de ida y vuelta entre la localidad pilareña y el último punto kilométrico de La Manga.

Los 24 participantes a pie y los 12 voluntarios (que se repartieron en varios coches de apoyo y una furgoneta cargada de víveres), salieron de la Plaza de la Iglesia de Pilar de la Horadada a las 18 horas del sábado 26 de junio, regresando al mismo lugar 14 horas después (a las 8 de la mañana del día siguiente). Una vez más, al igual que en ediciones anteriores, todo transcurrió en completa normalidad. «Salimos todos juntos para volver también todos juntos. Aquí no corre nadie más rápido ni llega antes. Nos arropamos en los momentos más difíciles y nos damos ánimos durante todo el recorrido. Eso sí, si no fuera por los voluntarios que están pendientes de nosotros toda la noche, esto no se podría llevar a cabo», según Pedro Molina, presidente de ‘Los Tractores’. Durante todo el recorrido, los participantes tuvieron un total de ocho avituallamientos y un desayuno completo al llegar a la meta. Allí mismo se les hizo entrega de la medalla y un diploma acreditativo de su participación. También recibieron (antes de la salida), la tradicional bolsa del corredor que portaba diferentes regalos.