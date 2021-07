El UCAM Murcia CB ya cuenta con dos caras nuevas en su plantilla para la próxima temporada tras los fichajes del escolta Thad McFadden y el alero Chris Czerapowicz, sin embargo, las novedades también se trasladarán al cuerpo técnico este verano. Y es que, después de cuatro temporadas y medias en el club, Alberto Miranda puso fin a su etapa como técnico asistente. Así lo anunció la entidad universitaria y horas más tarde comunicó a llegada de Óscar Lata, quien conformará el cuerpo técnico junto al cartagenero Lucas Pérez.

El técnico gallego conoce a Sito Alonso desde hace tiempo. De hecho, ya ha trabajado junto al madrileño en el Bilbao Basket, el Baskonia y el Barcelona, por lo que ambos se reencontrarán de nuevo en Murcia después de que la última experiencia ACB de Lata fuera en el Breogán junto a Natxo Lezcano. «Conocí a Sito Alonso en el año 1999, cuando voy a hacer el curso de entrenador superior en Málaga. Me ofreció irme a Monzón, que lo buscas en el mapa y no lo encuentras. Lo único que se sabe de Monzón es que Conchita Martínez es de allí. Allí me fui, a entrenar en Liga EBA cuatro temporadas. Desde entonces, nunca perdimos el contacto. Después ya me fui a Bilbao, estuve en Baskonia y Barcelona. Siempre con él. Tanto él como su padre han sido muy importantes en mi carrera», afirmaba recientemente en una entrevista a La Voz de Galicia un Óscar Lata quien desató la polémica por una supuesta publicación en Facebook durante la Copa del Rey de 2018 cuando ya no formaba parte del Barcelona. También desarrolló su carrera como técnico en categorías de formación en equipos como el Joventut de Badalona y ha salvado recientemente al Levitec Huesca en LEB Oro.

Por su parte, Alberto Miranda, quien recaló en Murcia en febrero de 2017 cuando Fotis Katsikaris inició su segunda etapa en el UCAM Murcia, ha acompañado a todos los entrenadores que han pasado por el banquillo del Palacio de los Deportes como son Ibon Navarro -con el que conquistó la medalla de bronce de la Basketball Champions League-, Javier Juárez y Sito Alonso. De hecho, antes de que el madrileño tomase las riendas del club en enero de 2019, Alberto Miranda dirigió al UCAM Murcia en la competición europea frente al MHP Riesen alemán (73-47). Según varios medios, su destino podría estar unido de nuevo a Katsikaris en el Unicaja.