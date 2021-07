Lo que en 2019 parecía una excepción se ha acabado convirtiéndose en la realidad del Real Murcia. Los granas ven por tercera temporada consecutiva como no están entre los equipos con plaza en la Copa del Rey de fútbol, una competición que puede dejar un pellizco considerable a los clubes modestos si logran llegar a los dieciseisavos de final y cruzarse con un Primera. Para alcanzar el torneo del KO, los murcianistas deberán acudir de nuevo a la Copa Federación. Aunque la RFEF no lo había incluido en la lista de conjuntos clasificados para la ronda nacional, finalmente, según aseguran desde Nueva Condomina, todo se debía a un error del organismo presidido por Luis Rubiales, por lo que el Real Murcia no tendrá ningún problema para participar en una competición que pondrá en juego dos billetes para la Copa del Rey 2021-2022.

Será la tercera temporada consecutiva que el Real Murcia participe en esta fase nacional de la Copa Federación. Mientras que en 2019 los granas llegaron a la final y se proclamaron campeones, el pasado año fueron eliminados a las primeras de cambio por el Calvo Sotelo Puertollano en Nueva Condomina.

Si la Federación mantuviese su listado inicial de clubes participantes, en el que no aparecen los granas, al Real Murcia solo le quedaría coger el camino largo, que sería inscribirse en la fase regional de esta competición, proclamarse campeón de la territorial murciana para unirse posteriormente a la fase nacional.

Con la vía de la Copa Federación intenta llegar el Real Murcia a la Copa del Rey, una competición a la que faltaron los granas en 2021 después de 21años participando de forma continuada. El no quedar entre los seis primeros clasificados de la Segunda B en la temporada cortada por el coronavirus les dejaba sin una plaza en el torneo del KO. A diferencia del año anterior, tampoco pudieron conseguirla a través de la Copa Federación al ser eliminados por el Calvo Sotelo Puertollano en primera ronda. En la temporada 2019-2020, los murcianistas se enfrentaron al Racing de Santander, al que eliminaron, y luego al Leganés, donde se acabó su aventura en el torneo.

Ni pretemporada ni primeros amistosos

El Real Murcia sigue peleado consigo mismo comunicativamente hablando. A diferencia de la mayoría de clubes profesionales, que en las últimas semanas han ido ofreciendo datos de los jugadores con contrato, de los que no continúan o de las fechas del inicio del trabajo, el departamento de comunicación del club grana se mantiene en ‘off’. Oficialmente no se sabe absolutamente nada de la pretemporada murcianista. Ni se ha informado de cuándo se tendrán que incorporar los jugadores para empezar a trabajar a las órdenes de Mario Simón ni tampoco se ha anunciado todavía ningún amistoso de los que se disputarán antes de que comience la competición liguera en el Grupo V Segunda RFEF el próximo 5 de septiembre. También habrá que esperar unos días a que la Federación haga oficial el calendario de la temporada.