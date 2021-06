ElPozo Murcia sucumbió en el segundo partido de la serie ante Valdepeñas. Sabían los murcianos que sería un partido de una dificultad extrema por lo que supone jugar en el Virgen de la Cabeza, uno de los pabellones más inexpugnables de la categoría y se encontraron, desde antes del comienzo, con una auténtica encerrona. Un gol de Cainan en el minuto ocho puso cuesta arriba el partido para los de Giustozzi, que fueron inferiores y pudieron salir goleados al término de la primera mitad si no llega a ser por una sublime actuación de Juanjo. En la segunda mitad, reaccionó el cuadro murciano y tuvo varias ocasiones para hacer el empate, pero dos palos y las intervenciones de Edu privaron a ElPozo de forzar la prórroga. Todo se decidirá el próximo martes en el Palacio en el tercer y definitivo partido.

ElPozo se jugaba cerrar la eliminatoria por la vía rápida ante el Valdepeñas después de sumar el primer punto de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Iba a ser un encuentro difícil, pues el ambiente en el Pabellón Virgen de la Cabeza era inmejorable. Se presuponía un partido difícil para los murcianos y así lo fue desde el primer momento.

El duelo comenzó con máxima igualdad. El Valdepeñas salió con mucha intensidad, jaleado por sus los más de 1.200 espectadores que asistieron al duelo. Querían forzar el tercer partido y todos remaban en la misma dirección. Ninguno imponía sus estilos y el juego empezó cerrado. La primera ocasión clara del partido fue para el lado de los murcianos. En el minuto cinco de partido, Darío Gil filtró un perfecto pase entre líneas y dejó al Cholo Salas solo frente al cancerbero local. El disparo, un poco forzado, se fue rozando el palo.

Tras esa ocasión, el Valdepeñas se hizo ligeramente con el control del partido y empezó a combinar con el esférico mejor que ElPozo. Sin embargo, se defendía bien el equipo de Giustozzi, que apenas estaba dejando huecos atrás.

No le hizo falta al Valdepeñas asediar la puerta del ElPozo Murcia, pues en la primera ocasión que tuvo, Cainan adelantó a los locales con un disparo muy potente a través de una jugada ensayada desde el saque de banda. Tras el varapalo del gol inicial en contra, ElPozo se descompuso y daba la sensación de que podía llegar el segundo gol antes que la igualada. De hecho, Cainan, el más activo de los ciudadrealeños, pudo aumentar la renta después de una gran jugada individual. No le estaba gustando a Giustozzi lo que veía sobre la pista y tuvo que parar el partido. No sirvió para mucho, porque Cainan la volvió a tener pero apareció Juanjo con un paradón para evitarlo.

ElPozo no encontraba su juego y Valdepeñas seguía llegando con cierta facilidad y Juanjo se erigió como salvador en los últimos diez minutos de la primera mitad. Hasta cinco ocasiones claras salvó el guardameta. El ambiente se fue calentando en las gradas y en la pista y los de Giustozzi parecía que no estaban concentrados al cien por cien. Sin cabeza y sin juego, fueron muy inferiores a su rival en el primer periodo y solo un Juanjo excelente evitó que el Valdepeñas se fuera con el partido encarrilado al descanso.

La segunda parte empezó con un ritmo mucho más dinámica. En el primer minuto de juego, ambos equipos gozaron de dos ocasiones clarísimas pero ninguno encontró fortuna. Jaleaba Fernan a los suyos con el ánimo de remontar el encuentro y cerrar la eliminatoria pero lo cierto es que Valdepeñas estaba haciendo un partido muy serio y era superior en prácticamente todas las facetas del juego.

A pesar de la superioridad local, el partido aún seguía abierto, ya que solo un gol seguía separando a ambos equipos. Manejaba ya de forma clara el esférico en conjunto ciudadrealeño pero en un contraataque, Matteus estrelló en la madera un derechazo que pudo haber supuesto las tablas. Lo siguió intentando ElPozo por mediación de ataques directos pero Edu también estaba muy atento en la portería.

Necesitaba el equipo murciano que aparecieran sus nombres propios como Fernan, Rafa Santos o Miguelín pero ninguno se había pronunciado. Hizo amagos de aparecer Paradynski, que volvió a estrellar un remate en el palo a falta de ocho minutos para el final. Ese palo coincidió con la mejoría de los de Giustozzi, que ya daban otra imagen sobre el parqué del Virgen de la Cabeza. Las urgencias impulsaron a los murcianos en el último tramo del partido y Pal Pacheco volvió a tenerla unos instantes después.

A cuatro minutos y medio para el final del partido, Diego Giustozzi decidió jugársela con Darío como portero jugador. Presionaba muy bien Valdepeñas la salida de balón murciana, lo que dificultó el cambio continuo de Juanjo con Darío. Ganaba tiempo por todos los lados el equipo local. No conseguía llegar el equipo murciano a los dominios de Edu ni en la situación de portero jugador. De hecho, no consiguió tirar a puerta hasta que restaban dos minutos con un nuevo disparo de Pol Pacheco.

Lo siguió intentando ElPozo Murcia hasta el último segundo pero no consiguió el gol del empate. El Palacio dictará la sentencia de la eliminatoria el próximo martes en el primer ‘matchball’ de la temporada para los murcianos.