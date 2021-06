ElPozo Murcia se ha anotado el primer punto de los cuartos de final de los play off por el título de liga tras imponerse al Viña Albali Valdepeñas por 4-3 en un encuentro que se les complicó demasiado a los pupilos de Diego Giustozzi. Y es que el conjunto murciano llegó a ir con 3-0 restando nueve minutos para el final y acabó sufriendo lo indecible para llevarse un triunfo, que al final es lo que cuenta, y que le otorga la posibilidad de sellar su pase a semifinales si vence el próximo sábado en el pabellón Virgen de la Cabeza, casa del cuadro manchego. Era un duelo donde la victoria era psicológica y en el que la escuadra de la elástica del jamón se mostró muy seria, ordenada y ofensiva, para ponerse con una cómoda ventaja que parecía definitiva. Parecía porque, al final, un asedio del conjunto visitante propició que la tranquila renta de que disponía el equipo de la capital del Segura se redujese hasta la mínima expresión y tuviera que encomendarse a Juanjo para salvar los muebles, reto que el ciezano aceptó con seriedad salvando a los suyos, lo que evita sustos y pone le viento a favor.

El primer tiempo fue un canto a la locura ofensiva. Ambas escuadras salieron desplegando sus recursos en ataque sin guardarse nada y haciendo del partido un espectáculo de oportunidades de gol. Tal eran las ocasiones que se vivían, que a los ocho minutos ElPozo, que fue quien más peligro generó, ya contaba con catorce tiros a puerta. En ese carrusel de lanzamientos no hubo un protagonista único, fue un juego coral. Paradynski, Fernando, Marcel, Pol Pacheco…faltó que entrara Giustozzi a probar a un Edu, meta visitante, que con su actuación bien podría estar en la convocatoria de la selección. La actuación del portero del cuadro manchego evitó que ElPozo tuviera en su cuenta bastantes goles antes de cumplirse el ecuador del primer tiempo. El Valdepeñas, por su parte, tampoco se escondió. A pesar de quedarse sin cierres en pleno partido por las lesiones de Rafael Rato y José Ruiz, ex de ElPozo, hizo emplearse a fondo a Juanjo con una propuesta de juego alegre, intensa y vertical. Pero los locales, que demasiado habían llamado a la puerta sin premio, lograron finalmente derribarla con dos goles en poco más de un minuto, obra de Leo Santana y Pol Pacheco, que dejaron el encuentro encarrilado cuando los colegiados mandaron a los jugadores a vestuarios.

El segundo acto arrancó con un lanzamiento de falta de Pol Pacheco que se estrelló en la cruceta. Era toda una declaración de intenciones que se materializaría con otro lanzamiento al larguero de Rafa Santos tras lo cual llegó el tercer gol de los pupilos de Giustozzi, obra de un Pol Pacheco que firmaba un doblete, y que dejaba el encuentro casi visto para sentencia. Ocurre, sin embargo, que ese “casi” implica que nada es definitivo y a ellos se aferró el Valdepeñas para recortar distancias casi instantes después por medio de Catela. Con el gol el cuadro vinatero robó la confianza que hasta entonces tenía ElPozo y empezó entonces un asedio visitante espectacular. Los locales aguantaban, sabían defender con cabeza y lograban que el reloj siguiera avanzando. Restando cinco minutos para la conclusión, salió Dani Santos como portero jugador y, estando en superioridad, el Valdepeñas logró su segundo gol, obra también de Catela. Con una ventaja mínima ElPozo, que lo tenía todo hecho, empezó a sufrir, Pero este equipo sabe hacerlo y, aunque el gol rondó muchas veces por la meta de Juanjo, no llegó el empate. Ya en el último minuto, Paradynski desde su campo pondría el cuarto para los suyos y en el último segundo Álex García, también ex de ElPozo, pondría el tercero del equipo visitante. Fue el broche final a un encuentro espectacular para el aficionado y en el que los de Giustozzi logran dar un paso más en el camino que conduce hacía un título de liga donde están, a priori, en el lado más sencillo del cuadro.