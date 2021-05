El Jimbee Cartagena goleó a O Parrulo (7-0) en un partido crucial para la lucha por el liderato. Los cartageneros se colocan segundos y mantienen así el pulso a Palma Futsal, líder, y Levante, tercero, con los que están empatados a 61 puntos. Lo cierto es que el Jimbee llegaba en buena forma al partido en casa contra O Parrulo. Los de Duda venían de ganar tres partidos consecutivos y empatar el último como visitantes en la cancha del Levante. Además, se enfrentaban al colista O Parrulo, ya descendido, que había perdido sus tres últimos encuentros en competición liguera.

El Jimbee comenzó el partido agresivo, con Waltinho y Franklin aprovechando la banda izquierda para llegar a la portería de Marc García, que se mostró seguro ya en los primeros minutos. En torno al minuto 5, O Parrulo decidió subir la presión para impedir que el conjunto cartagenero llegara con tanta facilidad. No duró demasiado la presión de los gallegos y el Jimbee continuó teniendo ocasiones claras. Los ferrolanos se atrincheraron en defensa e intentaron hacer daño a la contra. El Jimbee, que no acababa de encontrar huecos en la defensa de los de Maca, probó una y otra vez con disparos desde fuera del área y una y otra vez se encontró con los guantes de Marc García.

En el 14, tras la enésima ocasión del Jimbee, esta vez a balón parado, el entrenador de O Parrulo, Maca, pidió tiempo muerto. En el 17, viendo que O Parrulo empezaba a acorralar a los suyos, fue Duda quien pidió tiempo muerto para reordenar a sus hombres. Segundos después del tiempo muerto del brasileño, el Jimbee perdió un balón en ataque y O Parrulo tuvo una buena ocasión a la contra que salvó Raúl Jerez en un mano a mano ante Morioka. Tras el susto, el Jimbee volvió a gozar de una serie de oportunidades, pero se encontró de nuevo con un gran Marc García. Llegó así la primera parte a su final con empate a cero en el marcador gracias a la actuación del portero catalán de O Parrullo, que fue, sin duda, el mejor jugador del partido en la primera mitad.

La tónica del encuentro no cambió al inicio de la segunda parte. El Jimbee siguió rondando la portería de Marc García mientras O Parrulo se encomendaba a la contra. Fue precisamente a la contra que Andresito logró abrir el marcador en el minuto 23 rematando en el segundo palo un pase de la muerte de Juanpi desde el costado izquierdo.

Una vez abierta la lata, no tardó en llegar el segundo del Jimbee, esta vez de Waltinho, que remató un balón en el segundo palo idéntico al que solo dos minutos antes había rematado Andresito. En el minuto 30, Andresito marcó el tercero con un lanzamiento de falta un tanto lejano que Marc García, tapado por la barrera, no pudo detener. Pidió tiempo muerto Maca tras encajar el tercero y puso a Morioka como portero jugador. No le salió demasiado bien al preparador cordobés la estrategia ultraofensiva. En el primer ataque con cinco de los gallegos, Waltinho robó el balón y marcó el cuarto a puerta vacía.

Con los ferrolanos atacando con cinco, el Jimbee se dedicó a defender y a buscar salidas a la contra. En el minuto 32, Waltinho consiguió el quinto tras un saque en largo de Raúl Jerez con la mano que peinó el brasileño antes de que entrara en portería. En el minuto 34, Lucão marcó el sexto a portería vacía tras una nueva pérdida de O Parrulo. Fue entonces cuando Maca decidió prescindir del portero jugador para que su equipo no siguiera encajando goles a portería vacía.

No bajó los brazos O Parrulo, que quiso anotar, por lo menos, el gol del honor, pero Raúl Jerez estuvo bien en los últimos minutos de ataques constantes de los gallegos e impidió que llegara el gol de los visitantes.

En el 40, Andresito marcó el séptimo gol del Jimbee, otra vez a portería vacía, tras un atrevimiento en ataque que llevó a Álex Regueira, que había entrado por Marc García, a abandonar su meta.

Finalizó así el partido con 7-0 y tripletes de Andresito y Waltinho.