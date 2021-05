El UCAM Murcia CB tiene en su mano finalizar el curso con una valiosa recompensa. Una vez que dejó cerrada matemáticamente la permanencia, con un sprint de cinco victorias en seis partidos, el conjunto universitario puede poner el broche de oro en las cuatro jornadas que restan para concluir el curso. Regresar a Europa el próximo año parece la opción más viable, pero salvo que las matemáticas digan lo contrario, el camino hacia el play off de la Liga Endesa también parece posible. Y eso es lo que intentará demostrar esta tarde (18.00 horas, Movistar +) en el Palacio de los Deportes ante otro equipo que también tiene entre ceja y ceja ese objetivo.

El Unicaja Málaga, bajo la batuta de Fotis Katsikaris, exentrenador universitario, llega a la capital del Segura en busca de una victoria que le permita reafirmarse para lograr un billete a las eliminatorias después de una temporada algo irregular. Con la llegada del técnico griego, el único que ha llevado hasta ahora a disputar este logro al UCAM Murcia (en la temporada 2015-2016), el cuadro andaluz ha conseguido dar un paso adelante, pero sigue mermado por la irregularidad en cuanto a resultados. Cuenta con una de las plantillas más talentosas de la competición, pero no logra dar con la tecla para que todo funcione.

Así pues, el UCAM Murcia tratará de aprovechar esas dudas y recuperar la confianza de hace apenas unos días. En la derrota del pasado domingo frente al Herbalife Gran Canaria no se vio la mejor versión del cuadro universitario, o al menos la cara que había mostrado en esas cuatro victorias consecutivas, y de eso avisó ayer el entrenador Sito Alonso en la previa del duelo. «Si este equipo se relaja no puede ganar a nadie en la competición», avisaba el ténico madrileño. «Tenemos que evitar momentos de desconexión como los cinco minutos del segundo cuarto contra Valencia. Contra Gran Canaria no dimos un plus que otros día hemos estado para remontar el partido. Cuando ya no tienes la emergencia, involuntariamente te relajas. Y si nos relajamos, no podemos ganar», explicó.