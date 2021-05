Contratiempo en Fuenlabrada. Derrota del FC Cartagena ante el conjunto kiriko (2-1) en un partido donde el equipo cartagenero no se mostró cómodo hasta verse con uno más en el campo. Los de Carrión firmaron una mala primera parte mostrándose inferiores al rival, y en la segunda parte un error de Marc Martínez hizo que los madrileños estuvieran más cómodos. Rubén Castro recortó distancias, pero no sirvió de nada de cara al resultado final. Los albinegros tendrán que mirar de reojo a Alcorcón y Sabadell para seguir fuera del descenso.

El partido comenzaba con un Fuenlabrada que iba con determinación a buscar el primero. Álex Mula dirigió un centro al área que despejó Marc Martínez con los puños, pero dejó el balón suelto para que pudieran rematar desde fuera del área. El disparo se fue sin peligro, pero los kirikos comenzaban a avisar.

Los de Oltra, caracterizados por ser un equipo con un gran poderío físico, se hizo con facilidad con el centro del campo, dificultando la salida de balón del Cartagena. Los locales tuvieron otra ocasión con un disparo de Borja Garcés dentro del área, pero el melillense no dirigió bien el disparo. Fue el primer acercamiento de un Fuenla que daba mucho respeto, con Pathé Ciss y Nteka como principales motores de juego.

No tardó demasiado en llegar el primer gol. Los azulones se aprovecharon de su valía en el balón parado para abrir el marcador. Pathé Ciss recibió un balón desde el córner, dirigiendo el balón a portería. El rechace de Marc cayó en Borja Garcés, que esta vez no iba a perdonar. El colegiado señaló fuera de juego en primera instancia, pero tras revisarlo el gol subió al marcador. Antoñito y José Ángel habilitaban la posición.

Le costó recuperarse al Cartagena de este contratiempo, y cierto es que no conseguía poner demasiado peligro en la meta de Belman. Rubén Castro tuvo en su cabeza el empate, tras rematar un buen centro de De Blasis, pero no remató con precisión. Poco después, el canario la volvió a tener. Encontró el hueco entre los centrales y aprovechó el balón largo de De Blasis para plantarse en el área e intentar la vaselina, pero se marchó por detrás del arco de Belman.

El último tercio de la primera mitad fue de poco fútbol. Los kirikos replegaban bien atrás para esperar su momento, y a la contra conseguían ser un auténtico quebradero de cabeza para la defensa cartagenera. Ibán Salvador tuvo la más clara para los azulones, pero se le fue alto. Por parte del Cartagena, Elady pudo hacer el empate, pero su disparo tras el centro de Antoñito fue demasiado mordido. Sensación de inoperancia en las filas albinegras, que necesitaban de algún destello de calidad de los hombres de arriba.

La segunda parte no iba a comenzar de la mejor manera para el Cartagena. Pathé Ciss tiró de picardía y vio que Marc Martínez estaba adelantado, y el senegalés disparó desde el centro del campo. La pelota se introdujo en la portería albinegra. Los kirikos se ponían por delante con comodidad, y el golpe psicológico que supuso este gol lastró demasiado al Cartagena.

Carrión movió el banquillo para buscar algo diferente. Entraban Carrasquilla y Álex Gallar que le dieron el oxígeno necesario a los albinegros para lanzarse al ataque. La primera combinación que tuvieron ambos pudo acabar en algo más, pero la defensa azulona despejó bien. El Cartagena comenzó a mejorar notablemente a partir de la hora de partido, y las cosas se pusieron aún más de cara cuando Iban Salvador fue expulsado con roja directa tras un codazo a José Ángel.

El preparador albinegro volvió a mover piezas: entraban Coulibaly y Delmás por Antoñito y Forniés. Los albinegros querían recortar distancias a toda costa, y los activos que tenía arriba estaban poniendo de su parte. Elady la tuvo con un testarazo después de un buen centro, pero se le fue imprecisa.

Santisteban fue el último cambio para los albinegros, que finalmente acabó siendo providencial. De sus botas salió el pase en profundidad para que Rubén Castro se plantara en el área y tras un recorte hiciera el 2-1. El Cartagena tenía motivos más que suficientes para creer en el empate, y tuvieron varias ocasiones para ello. Los últimos minutos fueron de mucha presencia ofensiva albinegra en los dominios del Fuenla, pero la pelota no quiso entrar.

Elady tuvo la más clara, la última del partido, dejando un balón a Rubén Castro que se le fue muy pasado. Lo intentaron de todas las formas, pero no fue posible encontrar el gol del empate. Derrota del Cartagena en el Fernando Torres donde penalizaron errores puntuales y sobre todo una mala primera parte, donde no terminaron de encontrarse. Con cinco finales por delante, el Cartagena no tiene margen de error. El Castellón será el próximo en visitar Cartagonova, en un duelo directo por la permanencia.